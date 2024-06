U17-Weltmeister verlässt den FC St. Pauli

Imago/Seidel/SID/IMAGO/Roberto Seidel

Es geht Richtung England für da Silva Moreira

U17-Weltmeister Eric da Silva Moreira zieht es in die Premier League: Der 18-jährige Offensivspieler wechselt vom Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli zu Nottingham Forest. Dies teilten die Kiezkicker am Dienstag mit. Zu den Ablösemodalitäten vereinbarten die Klubs Stillschweigen.

"Der Abschied vom FC St. Pauli fällt mir nach der langen Zeit natürlich schwer, doch nach meiner Volljährigkeit, dem Abitur sowie den ersten Spielen im Herrenbereich möchte ich mich ganz neuen Herausforderungen stellen, mich in England beweisen", sagte da Silva Moreira.

Der Jungprofi war in der vergangenen Saison hauptsächlich in St. Paulis U23 zum Einsatz gekommen. In der 2. Liga absolvierte er nur einen Kurzeinsatz.