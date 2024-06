Füllkrug zum VfB? Neuer Bericht lässt aufhorchen

IMAGO/Revierfoto

Niclas Füllkrug wechselt wohl nicht vom BVB zum VfB Stuttgart

Erst seit einem Jahr geht Niclas Füllkrug für Borussia Dortmund auf Torejagd, jetzt ranken sich schon wieder Wechselgerüchte um den deutschen EM-Fahrer. Ist ein Wechsel des 31-Jährigen vom BVB zum VfB Stuttgart tatsächlich realistisch?

Nein heißt die Antwort, die "Bild" auf diese durchaus brisante Frage gibt. Zwar bestätigte das Boulevard-Blatt am Dienstagnachmittag einen "Sky"-Bericht, wonach Füllkrug ein Thema beim Vizemeister sei. Demnach habe es sogar Kontakt zwischen dem Verein und der Spielerseite gegeben. Es werde aber nach jetzigem Stand nicht zu einem Transfer kommen.

Schuld daran ist offenbar auch das liebe Geld: Füllkrug soll beim BVB rund sieben Millionen Euro pro Jahr verdienen - zu viel für den VfB, obwohl dieser 2024/2025 mit den Einnahmen aus der Champions League planen kann.

Gegen einen Wechsel nach Stuttgart spreche auch die Tatsache, dass sich Füllkrug dem Konkurrenzkampf in Dortmund auch in der kommenden Spielzeit stellen wolle. Der BVB sei zudem wohl nicht daran interessiert, den ehemaligen Bremer an die direkte Konkurrenz abzugeben.

BVB: Das war der Füllkrug-Plan des VfB Stuttgart

"Sky" hatte zuvor die Stuttgarter Gedankenspiele vermeldet, den wohl nahenden Abgang von Torjäger Serhou Guirassy in Richtung BVB ausgerechnet mit einer Verpflichtung Füllkrugs aufzufangen.

Der Nationalspieler Guineas verfügt in seinem bis 2016 datieren Vertrag beim VfB über eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund 18 Millionen Euro.

Eine solche Exit-Option besitzt Füllkrug beim BVB zwar nicht. Dennoch heißt es, die Vereinsführung könne sich gesprächsbereit zeigen, falls ein Angebot für den Angreifer eingehen sollte. Auch "Bild" schreibt, Füllkrug sei bei den Schwarz-Gelben "nicht unverkäuflich".

Auf ein Schnäppchen dürfen interessierte Klubs beim DFB-Star aber nicht hoffen. Satte 17 Millionen Euro überwies der BVB im vergangenen Sommer für Füllkrug an Werder Bremen.