Bericht heizt Gerüchte um Greenwood-Wechsel zum BVB an

IMAGO/Mutsu Kawamori

Mason Greenwood soll eine Rolle in den Überlegungen des BVB spielen

Vor der Saison 2022/23 bremste der Vorwurf der versuchten Vergewaltigung, Körperverletzung und Nötigung die Karriere von Mason Greenwood bei Manchester United aus. Der Offensivspieler wurde suspendiert, wagte, nachdem die Untersuchungen gegen ihn eingestellt wurden, allerdings einen Neustart mit einer Leihe zum spanischen Erstligisten FC Getafe. Ein Vorhaben, das gelang und nun sogar namhafte Interessenten auf den Plan gerufen haben soll - darunter auch Borussia Dortmund.

Nachdem der englische "Mirror" die Gerüchte, Mason Greenwood spiele in den Transfer-Überlegungen der Vereinsführung des BVB eine Rolle, Mitte Mai befeuert hatte, legte die "Bild" nun noch einmal nach.

Demnach sei eine Verpflichtung des 22-Jährigen an der Strobelallee "zumindest ein Thema". Konkret soll man mit dem Gedanken spielen, Greenwood nach Dortmund zu locken, wenn sich eine Weiterbeschäftigung vom derzeit von Manchester United geliehenen Jadon Sancho nicht realisieren lässt.

Sancho zu halten, habe allerdings oberste Priorität. "Wunschmodell" des BVB sei es, so die "Bild", die Leihe des Flügelstürmer um eine weitere Saison zu verlängern.

Dass United diesem Szenario zustimmt, darf allerdings bezweifelt werden. Zwar steht Sancho, der 2021 für satte 85 Millionen Euro vom BVB nach Manchester wechselte, dort jedoch vollends enttäuschte, noch bis Ende Juni 2026 bei den Red Devils unter Vertrag. Eine Zukunft hat der englische Ex-Nationalspieler aber wohl nur, wenn Trainer Erik ten Hag ManUnited verlässt. Mit dem Niederländer hatte Sancho eine Meinungsverschiedenheit öffentlich ausgetragen - und wurde in der Folge suspendiert.

Greenwood eine "B-Lösung" des BVB

Da Sancho seinen Marktwert in den letzten Monaten beim BVB wieder etwas nach oben getrieben hat, ist wohl eher davon auszugehen, dass man am Old Trafford einen Verkauf anstrebt. Die in diesem Fall wohl fällige Ablöse könnte die Möglichkeiten der Borussen allerdings übersteigen.

Daher soll man in Dortmund "B-Lösungen" im Kopf haben - darunter Greenwood. Allerdings endet der Vertrag des Offensivspielers in Manchester erst 2025, eine Ablöse würde somit auch für Greenwood fällig.

Auch wenn die Untersuchungen gegen Greenwood grundsätzlich eingestellt wurden, ist allerdings fraglich wie ein solcher Deal bei den Fans ankommen würde.