Schalke-Keeper vor Sprung in die Bundesliga

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Marius Müller könnte den FC Schalke 04 nach nur einem Jahr wieder verlassen

Im vergangenen Sommer kam Marius Müller für nur 300.000 Euro aus der Schweiz zum FC Schalke 04. Die Knappen bewahrte der 30-Jährige mit einigen starken Reflexen vor dem Absturz in die 3. Liga. Nun deutet sich aber ein Abschied des Stammkeepers an.

Bereits vor Wochen sickerte durch, dass der VfL Wolfsburg Interesse an Müller zeigt. Laut der "Wolfsburger Allgemeinen Zeitung" wurde der gebürtige Heppenheimer sogar schon für Vertragsgespräche in der VW-Stadt gesichtet.

Gegenüber "Sky" hatte der 30-Jährige die Spekulationen damals dementiert. "Ich habe auf einmal auch die Bombe gelesen. Am Ende ist es so: Ich habe noch ein Jahr Vertrag und ich habe bislang weder mit meinem Manager noch mit dem Verein oder irgendwem ein Meeting geführt. Nicht immer alles glauben, was geschrieben wird", stellte der ehemalige Torhüter von RB Leipzig klar.

FC Schalke 04: Wechselt Marius Müller zum VfL Wolfsburg?

Doch nun deutet sich an, dass ein Wechsel zu dem niedersächsischen Bundesligisten doch ein Thema für Müller ist. Dem "kicker" zufolge bemüht sich Wolfsburg intensiv um die Dienste des Schlussmannes, der einst beim 1. FC Kaiserslautern ausgebildet wurde. Beim FC Schalke steht Müller noch bis 2025 unter Vertrag.

Die Königsblauen fordern demnach eine Ablöse im Millionen-Bereich. Da der deutsche Meister von 2009 eine solche Summe allerdings nicht zahlen möchte, liefen die Verhandlungen beider Klubs bislang ins Leere. Die Vorstellungen von VfL und S04 liegen "derzeit noch weit auseinander", heißt es.

Laut "kicker" kann sich Müller einen Wechsel ins deutsche Oberhaus durchaus vorstellen. Daher lehnte der ehemalige Juniorennationalspieler auch ein erstes Vertragsangebot inklusive Gehalterhöhung der Knappen ab. Der Keeper hofft auf einen letzten großen Vertrag. Mit den finanziellen Möglichkeiten der Wölfe könnte Schalke kaum mithalten.