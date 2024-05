Gerüchte um Guardiola werden stärker

IMAGO/Martin Rickett

Pep Guardiola (M.) will Manchester City angeblich verlassen

Seit 2016 schwingt Pep Guardiola bei Manchester City das Zepter an der Seitenlinie. In dieser Zeit gewann der Star-Trainer unter anderem die Champions League und sechs englische Meistertitel - zuletzt sogar viermal in Serie, ein Premier-League-Novum. Kurz: Der Katalane verantwortet die erfolgreichste Zeit des Klubs. Dennoch zeichnet sich das Ende der Zusammenarbeit ab.

Im Sommer 2025 endet die erfolgreiche Zeit von Pep Guardiola als Trainer von Manchester City. Das berichtet nach mehreren anderen Medien zuletzt nun auch die "Daily Mail" unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen, die unter anderem aus dem Vereinsumfeld stammen sollen.

Die Führung der Sky Blues will demnach zwar alles daran setzen, den 53-Jährigen über die kommende Saison hinaus zu halten, der Verein wird die Entscheidung des Trainers demnach allerdings achten und ihm den nötigen Freiraum geben, um sich Klarheit über seine Zukunft zu verschaffen, heißt es.

Große Erfolge mit dem FC Bayern und dem FC Barcelona

Dem Bericht zufolge wird ManCity aber für alle Eventualitäten planen, die Suche nach einem möglichen Nachfolger für Guardiola soll längst Thema sein.

Gute Aussichten werden, Stand jetzt, Michel vom spanischen Sensationsteam FC Girona zugerechnet. Zudem soll man bei City die Entwicklungen um Bundestrainer Julian Nagelsmann und Bayer Leverkusens Coach Xavi Alonso genau im Blick haben. Guardiola selbst, so die "Daily Mail", "bewundere" zudem Roberto De Zerbi, der seit Kurzem ohne Job dasteht.

Vor seiner Zeit bei Manchester City feierte Pep Guardiola zwischen 2008 und 2012 große Erfolge mit dem FC Barcelona, in dessen Reihen er als Aktiver zu einem Weltklassespieler reifte.

Von 2013 bis 2016 betreute Pep den FC Bayern, den er überlegen zu drei Meisterschaften führte und zweimal zum Pokalsieger machte. Den erhofften Triumph in der Champions League verpasste Guardiola mit den Münchnern allerdings.