Geraerts reagiert auf neue Rauswurf-Gerüchte

IMAGO/RHR-FOTO

Karel Geraerts bleibt Trainer des FC Schalke 04

Obwohl er rund um das Saisonfinale in der 2. Bundesliga bereits ein Treuebekenntnis zum FC Schalke 04 abgab, flammten zuletzt wieder Spekulationen um ein mögliches Aus von Trainer Karel Geraerts auf. Nun spricht der 42 Jahre alte Belgier erneut über seine Zukunft.

"Ich werde auch in der nächsten Saison Trainer auf Schalke sein - und darauf freue ich mich sehr", sagte Geraerts dem "kicker".

"Bild" hatte zuvor berichtet, es gebe Unstimmigkeiten zwischen dem neuen S04-Kaderplaner Ben Manga und Sportdirektor Marc Wilmots, der wiederum als enger Vertrauter von Geraerts gilt. In der Vereinsführung soll es demnach Zweifel an der Arbeit der beiden geben. Eine Trennung sei nicht ausgeschlossen.

Gegenüber dem Fachmagazin ließ Geraerts das zumindest lose Interesse anderer Vereine durchblicken. "Ich sehe das so: Dass Verantwortliche anderer Vereine auf unsere Arbeit aufmerksam werden, interpretiere ich als Kompliment", sagte der Schalker Übungsleiter.

Start beim FC Schalke 04 für Karel Geraerts "maximal intensiv"

Er ergänzte: "Ich handhabe es nach dem Ende einer jeden Saison immer gleich: Nach dem letzten Spieltag spreche ich mit meinem Berater und meiner Familie, das war schon als Spieler so." Dabei rücken laut Geraerts mehrere Fragestellungen zur Zukunftsplanung in den Fokus. "Wie war das Jahr? Wie schauen wir nach vorne? Das ist für mich als Ehemann und Familienvater sehr wichtig."

Seine ersten Monate auf Schalke seien "maximal intensiv" gewesen, schilderte der Ex-Profi, der im Oktober 2023 als Nachfolger von Thomas Reis in Gelsenkirchen anheuerte. "In dieser Zeit hat sich vieles verändert, wir mussten viele Herausforderungen und Krisen meistern. Da ist es wichtig, einmal einen Strich darunter und eine ordentliche Analyse zu machen. Das haben wir gemacht, jeder für sich und zusammen mit den Verantwortlichen des Vereins. Der Austausch war gut, er war kritisch und offen, deswegen blicke ich positiv in die Zukunft."