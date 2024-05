"Ein Unding": Bayern-Ikone wütet nach Skandal-Entscheidung

IMAGO/EURASIASPORTIMAGES/M.i.S.

Der FC Bayern ist im Halbfinale der Champions League gescheitert

Noch immer wird über das denkwürdige Halbfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Real Madrid und dem FC Bayern (2:1) diskutiert. Der frühere Münchner Jean-Marie Pfaff schaltet sich in die Debatten ein und nimmt Manuel Neuer in Schutz. Für den Referee hat der Belgier derweil weniger Verständnis.

Real habe "sicherlich verdient gewonnen", eröffnete Pfaff seine neuste Kolumne für die "Abendzeitung". Die Königlichen seien im Rückspiel "die aktivere und damit auch bessere Mannschaft" gewesen.

Dennoch fand der 70-Jährige auch lobende Worte für den unterlegenen deutschen Rekordmeister: "Der FC Bayern hat alles gegeben, mit Leidenschaft und großem Willen verteidigt und gekämpft und durfte bis kurz vor dem Schlusspfiff am Weiterkommen schnuppern."

Erst in den Schlussminuten hatte Joker Joselu die Partie mit einem Doppelpack zugunsten von Real gedreht. Beim ersten Treffer patzte der zuvor überragende Manuel Neuer schwer.

Dies sei "besonders bitter" gewesen, da Neuer den "Schuss von Vinícius Júnior vor dem 1:1 normalerweise im Schlaf" halten würde, merkte Pfaff an. Der ehemalige Top-Keeper wollte dem Bayern-Kapitän jedoch "keinen Vorwurf" machen, denn: "Solche Fehler passieren jedem Torhüter einmal."

FC Bayern benachteiligt: "Ein Unding" für Pfaff

Harte Kritik übte Pfaff unterdessen am Schiedsrichtergespann, das dem FC Bayern durch einen verfrühten Pfiff in der Nachspielzeit die Chance auf den Ausgleich geraubt hatte.

Die Szene habe einen "ganz bitteren Nachgeschmack", stellte der Belgier klar. Für die "Aufregung und die Wut der Münchner" habe er daher durchaus Verständnis.

"Normalerweise werden solche engen Situationen laufengelassen und dann im Nachgang mit dem VAR geklärt. Warum der Assistent winkt und der Referee dann auch sofort pfeift – für mich ein Unding", verdeutlichte Pfaff.

Ein solcher Blackout dürfe "in einem Halbfinale der Königsklasse einfach nicht passieren und wirft einen Schatten auf das Weiterkommen der Spanier", resümierte der langjährige Schlussmann der Bayern.