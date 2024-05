Medien: Bayer erzielt mündliche Einigung mit Spanien-Star

IMAGO/Bagu Blanco / PRESSINPHOTO

Wechselt Aleix García zu Bayer Leverkusen?

Double-Sieger Bayer Leverkusen hat einem Medienbericht zufolge einen ersten Sommer-Transfer dicht vor Augen. Mit dem Spieler soll bereits eine grundsätzliche Einigung erzielt worden sein.

Bayer Leverkusen hat sich nach "Sky"-Angaben mündlich mit Alex García vom FC Girona über einen Wechsel verständigt. Nun komme es nur noch auf die letzten Verhandlungen mit dem Überraschungsteam aus der spanischen Primera Division an.

Mit dem Tabellendritten befindet sich der Werksklub demnach in fortgeschrittenen Gesprächen. Im Raum steht eine Ablöse von 15 bis 20 Millionen Euro. Auch der "kicker" hatte zu Monatsbeginn bereits über einen möglichen Transfer des 26-Jährigen berichtet.

Alex García ist beim FC Girona unumstrittener Stammspieler und Kapitän. Sein Vertrag ist eigentlich noch bis 2026 datiert. In Girona lenkt García das Spielgeschehen aus dem zentralen Mittelfeld heraus, zudem zeigte er sich in der nun beendeten Saison durchaus torgefährlich: In 37 LaLiga-Spielen erzielte er drei Tore und lieferte sechs Vorlagen.

García kommt zum Nationalmannschaftsdebüt

Ausgebildet wurde der Spanier beim FC Villarreal, noch in der Jugend wagte er den Sprung nach England zu Manchester City. Die Sky Blues, eng mit Girona über die City Group verbunden, verliehen García im Sommer 2017 für zwei Jahre, ehe weitere Stationen bei Royal Mouscron in Belgien, dem FC Dinamo Bukarest in Rumänien sowie beim spanischen Vertreter SD Eibar folgten. 2021 wechselte er dann erneut nach Girona, wo ihm endgültig der Durchbruch gelang.

Im vergangenen November durfte der zentrale Mittelfeldspieler sogar erstmals sein Debüt in der spanischen A-Nationalmannschaft feiern. Beim EM-Qualifikationsspiel gegen Zypern (3:1) kam Aleix García 45 Minuten zum Einsatz.

Beim frisch gebackenen Double-Sieger Bayer Leverkusen würde der Spanier mit Spielern wie Granit Xhaka, Robert Andrich und Ezequiel Palacios konkurrieren. Durch die neu reformierte Champions League stehen ab der kommenden Saison aber noch mehr Partien bevor, sodass ein weiterer Mittelfeldspieler die Dreifachbelastung verringern könnte.