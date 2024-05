Diese irre Summe kostete das Trainer-Hickhack den FC Bayern

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Wurde 2023 beim FC Bayern gefeuert: Julian Nagelsmann

In den zurückliegenden Jahren ist der Trainerstuhl des FC Bayern zum Schleudersitz geworden. Die Übungsleiter geben sich die Klinke in die Hand - und kosten den deutschen Rekordmeister extrem viel Geld.

"Bild" hat errechnet, dass die Münchner seit dem Abgang von Hansi Flick im Sommer 2021 satte 62,5 Millionen Euro für ihre Chefcoaches ausgegeben haben. Inbegriffen sind Ablösesummen, Abfindungen sowie die Gehälter.

Für den neuen Trainer Vincent Kompany, dessen Verpflichtung nach wie vor nicht offiziell ist, veranschlagt das Boulevard-Blatt eine Ablöse von 10,5 Millionen Euro plus Bonuszahlungen, die an seinen Noch-Arbeitgeber FC Burnley fließt. Krösus in dieser Hinsicht ist Julian Nagelsmann, für den der FC Bayern rund 20 Millionen Euro an RB Leipzig überweisen musste.

Längst sollen diese Beträge auch Thema in der Chefetage sein. Der Aufsichtsrat um Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge sei "genervt" davon, wie teuer das Hickhack auf der Trainerposition zuletzt für den Klub war. Ganz davon abgesehen, dass so viel Inkonstanz auch die sportlichen Leistungen nicht gerade befördert.

FC Bayern: Wie groß ist der Rückhalt für Vincent Kompany?

Mit Kompany, so die Hoffnung des FC Bayern, soll nun Ruhe einkehren. Einen langfristigen Vertrag bis 2027 soll der 38 Jahre alte Belgier dem Vernehmen nach an der Säbener Straße unterschreiben.

Insbesondere Sportvorstand Max Eberl gilt als großer Verfechter des Experiments mit dem noch relativ unerfahrenen Ex-Profi.

Er soll Kompanys Verpflichtung gegen Widerstände auch aus dem Aufsichtsrat durchgedrückt haben. "Sky" berichtete, Hoeneß habe in den letzten Tagen noch einmal einen internen Vorstoß für eine Rückkehr von Flick unternommen.

Geht das Wagnis mit Kompany schief, könnte auch Eberl ins Wanken geraten, hieß es. Der 50-Jährige stehe wegen der zähen Suche nach dem Tuchel-Nachfolger bereits "unter Beobachtung".