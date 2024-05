Vor Bayern-Wechsel: Schalke-Star packt über Kompany aus

IMAGO/Greig Cowie/Shutterstock

Darko Churlinov (l.) kann sich Vincent Kompany (r.) beim FC Bayern gut vorstellen

Obwohl Darko Churlinov beim FC Burnley unter Vincent Kompany überhaupt keine Rolle spielte, scheint der Leihspieler des FC Schalke 04 vom designierten neuen Trainer des FC Bayern eine hohe Meinung zu haben.

Gerade einmal 13 Pflichtspiele absolvierte Churlinov 2022/2023 für die Clarets, sein Anteil am späteren Aufstieg war mehr als überschaubar. Dennoch hat dem Nationalspieler Nordmazedoniens imponiert, wie Vincent Kompany das Team coachte.

Dass der Belgier nun unmittelbar vor einem Wechsel zum FC Bayern steht, kann der 23-Jährige durchaus verstehen. Im Interview mit "Sky" geriet Churlinov regelrecht ins Schwärmen.

"Er ist als Trainer von seiner Art her super ehrgeizig. Er arbeitet immer auf dem höchsten Niveau und versucht in jedem Spiel und in jedem Training, das Beste aus den Spielern herauszuholen", verriet der Linksaußen, der zuletzt ein zweites Mal auf Leihbasis für den FC Schalke aufgelaufen war.

Bei den Knappen konnte Churlinov allerdings anders als in der Aufstiegssaison 2021/2022 kaum überzeugen und zählte im Endspurt nicht einmal mehr zum Spieltags-Kader von Trainer Karel Geraerts. Eine Weiterverpflichtung ist daher kein Thema.

Churlinov: Kompanys Mentalität wird dem FC Bayern "gut tun"

Damit setzt sich für Churlinov, der als verletzungsanfällig gilt, eine sportlich komplizierte Zeit fort. Denn auch in Burnley war der Offensivmann über weite Strecken außen vor gewesen.

Umso verwunderlicher sind seine Huldigungen für Kompany, der beim FC Bayern auf Thomas Tuchel folgen soll. "Er wird es sehr, sehr gut machen bei seiner nächsten Station", prophezeite der Nordmazedonier.

Der deutsche Rekordmeister soll mit Burnley mittlerweile eine Einigung über die Ablöse erzielt haben, in Kürze dürfte der Deal bestätigt werden.

Kompany habe zu aktiven Zeiten "sehr viel Erfolg" gehabt und könne diesen gut an seine Spieler vermitteln, hob Churlinov hervor und ergänzte mit einem Schmunzeln: "Er hat die Erfolgsmentalität - ich glaube, das kann den Bayern momentan gut tun."

Seine Prognose: "Ich weiß, dass er das hinkriegen wird."