Neymar adelt Ex-Bayern-Star als "Legende"

IMAGO/Norbert Scanella

Dante wird auch mit 41 Jahren noch als Profi aktiv sein

Er debütierte 2004 mit 20 Jahren in Reihen des OSC Lille im europäischen Fußball, bestritt für Borussia Mönchengladbach, den FC Bayern und den VfL Wolfsburg insgesamt über 200 Bundesliga-Spiele, gewann mit den Münchnern dreimal den Pokal, viermal die Meisterschaft und 2013 die Champions League, ist mittlerweile Kapitän bei OGC Nizza - und mit 40 Jahren immer noch nicht am Ende seiner Laufbahn angekommen. Das gaben Nizza und der Brasilianer Dante nun bekannt.

Am Mittwochabend veröffentlichte OGC Nizza in den Sozialen Medien, versehen mit den Worten "Danke für alles Kapitän", ein Video, das einen scheinbar emotional sehr mitgenommenen Dante, gekleidet in einen dunklen Anzug zeigt. Der Defensiv-Routinier nimmt vor dem Logo des Klubs Platz und beginnt sein Statement:

"Liebe Fans, heute wende ich mich voller Emotionen an euch. Ich habe acht außergewöhnliche Saison an eurer Seite verbracht. Vom ersten Tag an habe ich mich in die Stadt, den Klub, die Einwohner und die Anhänger verliebt. OGC Nizza wird für immer meine Familie sein, meine Kinder sind hier aufgewachsen, wir werden unser Leben lang mit Nizza verbunden sein. Es gab unglaublich schöne und sehr schwere Momente, ihr wart immer bei uns. Diese Saison war erneut unfassbar, gemeinsam haben wir es nach Europa geschafft. Nun ist es für mich an der Zeit, euch au revoir zu sagen. Ich werde euch immer lieben."

Mitten in diesen Tenor wechselt Dante dann seine Stimmung, lächelt in die Kamera und ergänzt: "Wir werden uns erst nächste Saison wiedersehen, um gemeinsam eine tolle Saison zu erleben." Das Video endet mit der eindeutigen Einblendung: "Dante 2025".

Dante für Superstars eine "Legende"

Kurz: Der 40-Jährige, der 2023/24 unumstrittener Stammspieler war, gehört auch 2024/25 zum Nizza-Kader.

Der Post sammelte schnell Likes um Likes. Unter anderem kommentierten Franck Ribéry und Ivan Rakitic, den Beitrag.

Die Brasilianer Neymar und Marcelo reagierten mit einem knappen "Legende" auf die Verlängerung des ehemaligen brasilianischen Nationalspielers.