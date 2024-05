Verwirrung um BVB-Interesse an Bellingham

IMAGO/Richard Lee/Shutterstock

Wird mit dem BVB in Verbindung gebracht: Jobe Bellingham

Borussia Dortmund hat mit der Verpflichtung von Jude Bellingham einst einen Volltreffer gelandet, nun soll auch sein jüngerer Bruder Jobe zum BVB wechseln, heißt es aus England. Doch so wirklich konkret dürfte ein zweiter Bellingham-Transfer offenbar nicht werden.

Borussia Dortmund steht nach Angaben von "Bild" nicht vor einer Verpflichtung von Jobe Bellingham. Zuvor hatte unter anderem "Football Insider" berichtet, dass der Poker um den 18-Jährigen in diesem Sommer endgültig an Fahrt aufnehmen wird.

Der offensive Mittelfeldspieler war bereits bei den Schwarz-Gelben gehandelt worden, als Jude Bellingham noch im Ruhrgebiet kickte. Doch den Rechtsfuß zog es im vergangenen Jahr zunächst von Birmingham City zum AFC Sunderland. Nun soll Sunderland aus wirtschaftlichen Gründen zu einem Verkauf gezwungen sein, dem Online-Portal zufolge ruft der Traditionsklub für das Mittelfeld-Talent eine Ablösesumme von bis zu zwölf Millionen Pfund (umgerechnet etwa 14 Millionen Euro) auf.

Doch in Dortmund sei Jobe Bellingham, wie "Bild" nun berichtet, "nie ein heißes Thema" gewesen. Auch in diesem Sommer gehöre er bislang nicht zu den Transfer-Kandidaten des Champions-League-Finalisten.

BVB landet Volltreffer mit Jude Bellingham

In Sunderland besitzt der englische U19-Nationalspieler ein Arbeitspapier, das noch bis 2027 datiert ist. In seiner Debütsaison für Sunderland kam er sogleich auf 47 Pflichtspiele, in der zweiten englischen Liga konnte der 18-Jährige sieben Tore und eine Vorlage aufweisen.

Was Jobe Bellingham außerdem interessant für andere Vereine macht: Der Youngster kann sowohl im zentralen Mittelfeld auflaufen als auch in offensiverer Rolle. Seinen Bruder Jude hatte der BVB im Jahr 2020 für rund 30 Millionen Euro aus Birmingham geholt, wo er in drei Jahren zum absoluten Führungsspieler heranreifte und schließlich für mehr als 100 Millionen Euro zu Real Madrid wechselte. Nun treffen Jude Bellingham und der BVB im Champions-League-Finale erneut aufeinander.