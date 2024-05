Medien: FC Bayern dicht vor Ouédraogo-Transfer

IMAGO/Noah Wedel

Schalke-Talent Assan Ouédraogo steht angeblich kurz vor einem Wechsel zum FC Bayern

Dass Assan Ouédraogo den FC Schalke 04 im Sommer verlässt, gilt seit Monaten als ausgemachte Sache. Nun soll der FC Bayern dicht vor dem Vollzug stehen. Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig geht somit wohl leer aus.

Assan Ouédraogo steht kurz vor einem Wechsel zum deutschen Rekordmeister, wie der "Sportbuzzer" am Sonntagabend berichtet. Es fehle einzig und allein noch die Unterschrift des Spielers, von Seiten des FC Bayern und des FC Schalke 04 wurde dem Deal bereits grünes Licht gegeben, heißt es. Der Youngster habe seine Entscheidung inzwischen aber getroffen.

Vereinbart sei eine feste Verpflichtung mit einer Rückleihe. Ouédraogo werde demnach auch in der kommenden Saison das Trikot seines Ausbildungsvereins tragen.

Auch "Sky" hatte zuletzt über dieses Transfer-Modell bereits berichtet. Während es beim TV-Sender hieß, der 18-Jährige wechsele dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von neun bis zwölf Millionen Euro, liegt der Betrag laut "Sportbuzzer" bei bis zu 15 Millionen Euro inklusive Boni.

Darum geht RB Leipzig wohl leer aus

Dass letztlich der FC Bayern und nicht Mit-Konkurrent RB Leipzig den Zuschlag erhielt, liegt dem Bericht zufolge vor allem daran, dass die Sachsen nicht auf eine sofortige Rückleihe aus waren.

Sowohl für den FC Bayern und den FC Schalke 04 als auch für den Spieler dürfte das Modell indes Sinn ergeben. Ouédraogo erhält in gewohntem Umfeld die Chance auf wichtige Spielpraxis im Seniorenbereich, um sich bestmöglich auf sein Kapitel in München vorzubereiten. Die Königsblauen können in der kommenden Zweitliga-Saison mit einem technisch versierten Spieler planen, der helfen soll, die jüngste Spielzeit schnell vergessen werden zu lassen. Und der FC Bayern erhält im nächsten Jahr einen der talentiertesten deutschen Mittelfeldspieler seiner Generation.

Assan Ouédraogo kam verletzungsbedingt in der abgelaufenen Saison auf lediglich 17 Einsätze in der 2. Bundesliga. Dennoch konnte er drei Tore und zwei Vorlagen beisteuern.