Medien: Flick stellt Bedingungen für Bayern-Rückkehr

Hansi Flick könnte der neue Trainer des FC Bayern werden

Die Trainersuche des FC Bayern befindet sich auf der Zielgeraden - mal wieder. Diesmal ist Ex-Coach Hansi Flick der auserkorene Wunschtrainer der Münchner. Doch so ohne Weiteres will der 59-Jährige offenbar nicht an die Säbener Straße zurückkehren.

Wie die "Münchner Abendzeitung" am Sonntag berichtet, führt die Spur bei der Trainersuche des FC Bayern immer deutlicher Richtung Hansi Flick. Nachdem es schon vor dem Wochenende eine erste Kontaktaufnahme seitens des Vereins gegeben haben soll, hat am Freitag laut "AZ"-Infos erstmals ein direktes Treffen zwischen den Parteien stattgefunden.

In diesem Treffen soll Flick seine Bereitschaft für eine Rückkehr signalisiert haben. Diese knüpft der frühere Triple-Trainer dem Bericht zufolge allerdings an einige Bedingungen.

Flick will kein Klopp- oder Alonso-Platzhalter sein

Seine erste Forderung ist demnach die wichtigste: Es heißt, dass er auf keinen Fall zu einer Rückkehr bereit ist, wenn er nur als Feuerwehrmann bzw. Übergangstrainer kommen soll. Als Platzhalter für eine Saison, um dann vielleicht von Xabi Alonso, Jürgen Klopp oder einem anderen Trainer abgelöst zu werden, sieht sich Flick auf keinen Fall.

Was laut "AZ" hingegen für den FC Bayern feststeht: Langzeit-Verträge wie ihn Julian Nagelsmann einst unterschrieb, wird es von Klubseite nicht mehr geben. Der heutige Nationaltrainer hatte im Sommer 2021 einen Vertrag über fünf Jahre unterschrieben. Im Fall von Flick sei dagegen nur ein Vertrag bis zum Sommer 2026 im Gespräch. Ob dem Ex-Nationalcoach das reicht, ist nicht bekannt.

Flick darf Wunschtrainer mit zum FC Bayern bringen

Eine weitere Flick-Forderung betrifft seinen möglichen Trainer-Stab. Hier soll er auf Miroslav Klose und Toni Tapalovic bestehen. Zwei Personalien, gegen die sich die Bayern-Bosse laut "AZ"-Einschätzung nicht wehren werden.

Ob die Parteien in den kritischen Punkten zueinander finden und es zu einer Wiedervereinigung kommt, könnte sich schon bald entscheiden. Womöglich gar schon in der kommenden Woche, spekuliert die "Abendzeitung".