Tuchel lässt Abschied vom FC Bayern kalt

IMAGO/Ulrich Wagner

Thomas Tuchel bestreitet gegen Wolfsburg sein letztes Heimspiel als Trainer des FC Bayern

Am Sonntagabend (17:30 Uhr) bestreitet Thomas Tuchel sein letztes Heimspiel als Cheftrainer des FC Bayern. Aufregung oder Anspannung verspürte der ehemalige BVB-Coach vor seinem Abschiedsspiel gegen den VfL Wolfsburg aber nicht.

Seine Mannschaft habe sich "ganz normal" auf das Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg vorbereitet, erklärte Thomas Tuchel vor der letzten Saisonpartie in der Allianz Arena am Sonntagabend (17:30 Uhr) bei "DAZN". Seine Abschiedsvorstellung aus dem Stadion lösten beim Trainer und seinem Team im Vorfeld keine sonderlich großen Gefühle aus: "Wir konnten uns ja lang darauf vorbereiten, es kam ja nicht überraschend. Noch fühlt es sich ganz normal an."

Gegen die Niedersachsen muss der ehemalige Übungsleiter des BVB auf gleich mehrere Stammspieler verzichten. Leroy Sané und Jamal Musiala seien "nicht spielfähig", erklärte der 50-Jährige und legte nach: "Keiner kann heute spielen. Wir müssen schauen, ob wir sie nächste Woche auf den Platz bringen. Das wird eng."

FC Bayern: Zukunft von Thomas Tuchel unklar

Bei seinem letzten Heimspiel als Bayern-Trainer muss Tuchel, der erst im März 2023 als Cheftrainer des FC Bayern von Julian Nagelsmann übernommen hat, somit auf gleich mehrere Ersatzspieler in der Startelf setzen. Seine letzte Partie an der Seitenlinie des deutschen Rekordmeisters bestreitet er dann am kommenden Samstag bei der TSG 1899 Hoffenheim.

Die Trennung von Tuchel hatte der FC Bayern bereits vor geraumer Zeit kommuniziert. Wie es für den ehemaligen Übungsleiter des FC Chelsea weitergeht, ist noch offen. "Ich habe keine Ahnung. Ich werde es mir in aller Ruhe überlegen. Es war anders geplant, aber die Situation ist auch seit Februar klar. Ich werde mir die Zeit nehmen", meinte der Ex-Profi auf der Pressekonferenz am Donnerstag.

"Es gab bisher noch keine Gespräche mit anderen Klubs, weil die Aufgabe hier allumfassend war und das auch mein Verständnis ist. Wenn ich etwas mache, mache ich es mit 100 Prozent und voller Aufmerksamkeit. [...] Es gibt keine Tendenz und noch keine Entscheidung in eine Richtung", so Tuchel weiter.