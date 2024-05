Verletzung? Manuel Neuer klärt über Auswechslung auf

IMAGO/Darius Simka

Daniel Peretz kam im letzten Heimspiel des FC Bayern für Manuel Neuer auf den Platz

Manuel Neuer wurde am Sonntag beim 2:0 des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg überraschend ausgewechselt. Eine Verletzung so kurz vor der Heim-Europameisterschaft war nicht der Grund, wie der Münchner Kapitän hinterher erklärte.

Die Auswechslung von Manuel Neuer im letzten Heimspiel der Saison "war vorher abgesprochen", wie der Schlussmann nach dem Sieg gegen Wolfsburg bei "DAZN" aufklärte. Der scheidende Cheftrainer Thomas Tuchel hatte den 38-Jährigen in der 74. Minute beim Stand von 2:0 vom Feld genommen und dafür Ersatzmann Daniel Peretz gebracht.

Für Peretz, der im vergangenen Sommer von Maccabi Tel Aviv verpflichtet wurde, war es der erste Einsatz in der Bundesliga überhaupt. Sein Debüt für den FC Bayern hatte der Israeli bereits in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Preußen Münster (4:0) gegeben.

Um den Gesundheitszustand von Manuel Neuer müsse man sich wenige Wochen vor der Heim-EM also keine Sorgen machen. "Alles in Ordnung", so der DFB-Schlussmann.

Manuel Neuer lobt Daniel Peretz in höchsten Tönen

"Wir haben abgesprochen, dass wir das machen, wenn das Ergebnis stimmt und der Trainer uns zutraut, dass wir wechseln können. Daniel hat während der Saison so viel der Mannschaft gegeben und so gute Leistungen gezeigt, da hat er es sich verdient, die Minuten zu bekommen", lobte er seinen Stellvertreter, der beim FC Bayern hinter Sven Ulreich nur Nummer drei ist: "Wir haben uns gefreut, dass Dani auf dem Platz stand."

Ohnehin gab Tuchel gegen Wolfsburg gleich mehreren jungen Spielern eine Chance. Lovro Zvonarek, eigentlich in der zweiten Mannschaft aktiv, kam zu seinem ersten Startelfeinsatz in der Bundesliga, den er gleich mit einem Tor (4.) vergoldete. Leon Goretzka (13.) legte kurz darauf nach. Auch Winter-Neuzugang Bryan Zaragoza durfte erstmals von Beginn an agieren.

Neben Peretz wurden für die Schlussphase zudem die Talente Matteo Vinlöf und Jonathan Asp-Jensen eingewechselt, die jeweils ihr Bundesliga-Debüt feierten.

Mit dem Sieg konnte sich der FC Bayern wieder am VfB Stuttgart vorbei auf den zweiten Platz schieben. "Wir hatten über 90 Minuten die Kontrolle, eine gute Positionierung auf dem Spielfeld und haben den Wolfsburgern sofort wehgetan. Dass wir von Beginn an da waren und dass es kontrolliert runtergespielt wurde, war entscheidend", lobte Manuel Neuer seine Mannschaft.

Im letzten Bundesliga-Spiel der Saison bei der TSG Hoffenheim will sich der FC Bayern dann zumindest die Vizemeisterschaft sichern.