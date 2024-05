Offiziell: FC Bayern verkündet nächsten Abschied

IMAGO

Eric Maxim Choupo-Moting verlässt den FC Bayern

Nach knapp vier Jahren ist die Zeit von Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting beim FC Bayern vorbei. Der Rekordmeister verabschiedete den Kameruner am Sonntag vor dem Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg - ohne ihn zu verabschieden.

Die offizielle Verkündung des Abschieds von Eric Maxim Choupo-Moting übernahm kurioserweise Bayerns Stadionsprecher Stephan Lehmann. Er sagte am Mikrofon, dass neben Bouna Sarr auch der langjährige Ersatzstürmer hätte verabschiedet werden sollen, Choupo-Moting aufgrund einer Erkältung allerdings nicht im Stadion sein konnte.

Wirklich überraschend kommt das Aus des 35-Jährigen in München nicht mehr. Zum einen läuft sein Vertrag zum Saisonende aus. Und zum anderen ist für die Rolle des Kane-Back-Ups ohnehin Mathys Tel vorgesehen. Ihm gehört beim Rekordmeister die Zukunft.

Gleichwohl war Choupo-Moting auch in seiner letzten Saison einer der Spieler, auf die sich Thomas Tuchel verlassen konnte. Aus diesem Grund brachte es der Kameruner auch auf satte 34 Pflichtspieleinsätze. Neun Mal stand er gar in der Startelf. Insgesamt gelangen ihm in seinem letzten Bayern-Jahr allerdings nur drei Tore.

Vom FC Bayern zum FC Barcelona?

Gerade in der Vorsaison präsentierte sich der Routinier noch deutlich treffsicherer. Dort trat Choupo-Moting in die Fußstapfen von Robert Lewandowski, nachdem sich die ehemalige sportliche Führung dazu entschloss, keinen direkten Nachfolger für den polnischen Superstar zu verpflichten. Choupo-Moting zahlte das Vertrauen mit 17 Toren in 30 Pflichtspielen zurück.

Wie es für den 72-fachen Nationalspieler nun weitergeht, steht noch nicht fest. Diversen Medienberichten zufolge wird der baldige Ex-Münchner aber nicht lange auf Angebote warten müssen. Angeblich sind einige Vereine daran interessiert, ihn zum Nulltarif unter Vertrag zu nehmen. Als möglicher Abnehmer wurde unter anderem schon der FC Barcelona gehandelt.