Ex-Bayern-Star bald Flick-Assistent bei Barca?

Javi Martínez und Thiago könnte es zum FC Barcelona verschlagen

Am Freitag sickerte durch, dass sich Hansi Flick nach langer Annäherung mit dem FC Barcelona geeinigt haben soll. Offenbar will Barca dem neuen Coach als Willkommensgeschenk einen alten Bekannten aus der Zeit beim FC Bayern an die Seite stellen.

Wie die spanische Zeitung "as" schreibt, verfolgt man in Barcelona bereits einen klaren Plan, um den Trainerstab für den designierten neuen Cheftrainer umzubauen. Gesucht wird angeblich ein Bindeglied, das Flick die Werte und Traditionen des Top-Klubs näherbringen soll.

Wunschlösung für die Position als neuer Flick-Assistent soll Thiago sein. Der FC Barcelona habe bereits beim Mittelfeldspieler angeklopft, um dessen Pläne für die Zeit nach dem Sommer zu erfahren.

Dass der frühere Spielmacher des FC Bayern als Co-Trainer zu seinem Ausbildungsverein zurückkommt, sei für den Moment aber unwahrscheinlich.

Laut "as" hat der 33-Jährige noch nicht mit seiner aktiven Karriere abgeschlossen. Nach dem Abschied beim FC Liverpool erhoffe sich Thiago noch immer, einen neuen Klub zu finden.

Weiterer Ex-Spieler der FC Bayern im Gespräch

Thiago und Flick kennen sich aus gemeinsamen Tagen in München. Der Spanier war dort Teil der überragenden Sextuple-Mannschaft, ehe es ihn zu Jürgen Klopp nach England verschlug.

Sollte der 46-fache Nationalspieler nicht zur Verfügung stehen, soll man in Barcelona aber bereits Alternativen im Kopf haben. In Person von Javi Martínez steht angeblich ein weiterer Ex-Bayern-Star hoch im Kurs. Das Manko beim Mittelfeld-Abräumer ist allerdings, dass der 35-Jährige als Spieler nie für den FC Barcelona gespielt hat.

Zudem gelten dem Bericht zufolge Marc Bartra und Ivan Rakitic als Kandidaten. Beide kennen das Innenleben in Barcelona bestens und kickten ebenfalls in der Bundesliga.

Bartra war zwischen 2016 und 2018 zwei Jahre für den BVB aktiv, Rakitic stand ab 2007 vier Jahre lang beim FC Schalke 04 unter Vertrag. Anders als Thiago sollen sich die drei anderen Kandidaten durchaus mit einem Karriereende im Sommer beschäftigen, heißt es.