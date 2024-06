EM-Nachnominierung von Can eine "krasse Story"

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Emre Can rückte erst kurzfristig in den deutschen EM-Kader

Nach dem furiosen EM-Auftaktsieg gegen Schottland bekamen die Nationalspieler am Samstag einen freien Tag und Familienbesuch gewährt. Am Sonntag nahm das DFB-Team dann die Vorbereitung auf das zweite Gruppenspiel gegen Ungarn auf. Am Mittag stellte sich BVB-Star Emre Can den Fragen der Presse.

Zwei Tage vor dem EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland weilte Emre Can noch im Urlaub. Erst durch den kurzfristigen Ausfall von Bayern-Youngster Aleksander Pavlovic rückte der Kapitän von Borussia Dortmund in den deutschen EM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann nach. "Er hätte es verdient gehabt, es tut mir extrem leid. Ich wünsche ihm gute Besserung", schickte Can Genesungswünsche nach München.

Beim 5:1-Sieg gegen die überforderten Schotten wurde Can dann in der 80. Minute für Toni Kroos eingewechselt. Das Vertrauen zahlte der Abräumer nur wenige Minuten später mit einem tollen Treffer aus der zweiten Reihe zum Endstand zurück. Für den gebürtigen Frankfurter war es der zweite Treffer im DFB-Trikot.

Nationalmannschaft: "Kann das gar nicht richtig beschrieben"

Auf der Pressekonferenz am Sonntag gab der Dortmunder dann einen Einblick in seine Gefühlswelt. "Ich kann das gar nicht richtig beschrieben. Am Donnerstag habe ich das erste Mal mittrainiert, nicht erwartet, dass ich eingewechselt werde. Das war schon eine krasse Story und dann noch in der Nachspielzeit das Tor. Unbeschreiblich", erklärte Can.

Es herrsche im DFB-Team nun "eine sehr gute Energie". "Das nimmst du mit, das ist menschlich. Die Mannschaft hat gut trainiert, eine gute Stimmung hat geherrscht und so war es auch im Spiel. Jeder muss sich hinten anstellen, die Mannschaft steht über allem. Wenn wir auf dem Platz stehen wollen wir uns beweisen", erklärte der Nachrücker weiter.

Beim zweiten Gruppenspiel gegen Ungarn erwartet Can einen "unangenehmen Gegner", den man aus der nahen Vergangenheit natürlich bestens kenne. "Aber wir müssen nur auf uns schauen, gerade wenn wir die Energie mitnehmen. Heute Abend haben wir eine Besprechung dazu", so Can weiter.