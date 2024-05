Celtic Glasgow tütet das Double ein

IMAGO/Jane Barlow/SID/IMAGO/Jane Barlow

Die Entscheidung: Adam Idah trifft für Celtic

Der schottische Fußballmeister Celtic Glasgow hat zehn Tage nach dem Gewinn der Meisterschaft auch im Pokal triumphiert und damit das 19. Double der Vereinsgeschichte gefeiert.

Im Finale in Glasgow bezwang die Mannschaft von Teammanager Brendan Rodgers den Erz- und Stadtrivalen Rangers mit 1:0 (0:0). Adam Idah sorgte mit seinem späten Treffer (90.) für den insgesamt 42. Pokalsieg der Vereinsgeschichte.

Vor 51.866 Fans im ausverkauften Hampden Park entwickelte sich eine ausgeglichene Partie. Ein erster Aufreger war ein nicht gegebener Elfmeter für Celtic, als Rangers-Verteidiger Ben Davies den Ball an die Hand bekam.

Nach der Pause wurde das Spiel hitziger. Die Rangers jubelten über die vermeintliche Führung durch Abdallah Sima, der Treffer zählte jedoch nicht, weil in der Entstehung ein Foulspiel an Celtic-Keeper Joe Hart vorlag (59.). Am Ende schlug Idah zu.

In der langen Tradition des Old Firm Derbys schloss Celtic damit nach Siegen zu den Rangers auf, beide haben nun 169 der insgesamt 441 Glasgower Stadtderbys für sich entschieden.