Medien: Köln-Keeper im Fokus des FC Bayern

Herbert Bucco via www.imago-images.de

Kölns Nachwuchskeeper Jonas Urbig (rechts) ist beim FC Bayern im Gespräch

Noch ist Manuel Neuer die klare Nummer eins im Tor des FC Bayern. Die Suche nach einem perspektivischen Nachfolger hat in München aber schon längst begonnen. Jetzt ist offenbar ein Keeper des 1. FC Köln in den Fokus des entthronten Deutschen Fußballmeisters gerückt.

Wer wird Manuel Neuer - in wohl noch ferner Zukunft - im Tor des FC Bayern beerben? Auch mit 38 Jahren ist der fünfmalige Welttorhüter des Jahres die unumstrittene Nummer eins - und das nicht nur an der Säbener Straße, sondern auch bei der deutschen Nationalmannschaft.

Neuers Vertrag an der Säbener Straße läuft im Sommer 2025 aus. Perspektivisch drängen sich Namen wie Alexander Nübel auf. Der 27-Jährigen Bayern-Leihgabe gelang zuletzt dank starker Leistungen beim Vizemeister VfB Stuttgart der Sprung in den EM-Kader. Einem Medienbericht zufolge halten die Bayern-Scouts aber auch Ausschau nach noch jüngeren Alternativen.

Eine solche Alternative könnte Jonas Urbig sein. Der 20 Jahre alte Nachwuchskeeper des 1. FC Köln war zuletzt an Zweitligist Greuther Fürth ausgeliehen und kam dabei auf 33 Liga-Einsätze für die Kleeblätter.

Torwart im Fokus des FC Bayern: Wie plant der 1. FC Köln?

Wie "Bild" unter Berufung auf eigene Informationen berichtete, hat Walter Junghans Urbig in der abgelaufenen Spielzeit mehrfach im Stadion beobachtet. Der Ex-Bayern-Torwart ist in München für die Talentsichtung zuständig.

Urbig, der bereits viermaliger U21-Nationalspieler ist, gilt als eines der größten deutschen Torwarttalente. Der 1,89-Meter-Mann erinnert auch in seiner Spielweise stark an Manuel Neuer. Seine Reflexe, sein Eins-gegen-Eins-Spiel und sein Aufbauspiel werden als Urbigs Top-Qualitäten hervorgehoben. Nicht wenige Kenner sehen in ihm einen potentiellen künftigen Nationaltorwart.

Wie es im Bericht weiter hieß, würde Urbig beim FC Bayern "sicher nicht sofort" zu Einsätzen kommen. Denkbar wäre deshalb, den Keeper im Fall einer Verpflichtung zu verleihen.

Beim 1. FC Köln hat Urbig noch einen Vertrag bis 2026. Wie der Bundesliga-Absteiger mit ihm plant, ist offen. Marvin Schwäbe gilt im Tor als gesetzt. Die Rolle als Nummer zwei - oder gar als Nummer drei hinter Oldie Philipp Pentke (39) - ist für Urbig nach seiner starken Saison in Fürth eher keine Option.