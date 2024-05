Flick-Rückkehr zum FC Bayern "fast vom Tisch"

EIBNER/Sascha Walther

Offenbar wird es kein Flick-Comeback beim FC Bayern geben

Die ohnehin schon zähe Trainersuche des FC Bayern dürfte sich nach aktuellen Medieninformationen noch weiter ziehen. Denn offenbar wird auch Hansi Flick nicht Nachfolger von Thomas Tuchel.

Nach den direkten oder indirekten Absagen von Sebastian Hoeneß, Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick und Julen Lopetegui in den letzten Wochen und Monaten befindet sich der FC Bayern weiter auf Trainersuche. Obwohl die vorzeitige Trennung von Thomas Tuchel, die nach der Saison erfolgt, bereits seit Februar feststeht, ist immer noch kein neuer Übungsleiter gefunden.

Zuletzt kristallisierte sich vor allem der frühere Sextuple-Coach Hansi Flick als Wunschkandidat heraus. Laut "Münchner Abendzeitung" soll es vor dem letzten Wochenende ein Treffen zwischen den Bayern-Bossen und Flick gegeben haben, bei dem schon über einige Einzelheiten eines möglichen Comebacks gesprochen wurde.

Dennoch ist eine Flick-Rückkehr "fast vom Tisch", wie "Sport1" am Montag schreibt. Der 59-Jährige werde "sehr wahrscheinlich" nicht neuer Trainer des FC Bayern, heißt es. Genauere Hintergründe nennt der TV-Sender nicht.

Der "kicker" hingegen vermeldet, dass es in der Chefetage des deutschen Rekordmeisters Bedenkenträger mit Blick auf Flick gibt.

Vorbehalte gegen die aktuellen Kandidaten beim FC Bayern

Zwar sei bei den Bossen durchaus im Hinterkopf, dass bei den Münchnern in der Vergangenheit bereits Trainercomebacks fruchteten. Hinter vorgehaltener Hand werde jedoch auf die vielbeachtete Doku zum WM-Aus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Katar mit Flick als Bundestrainer verwiesen, so das Fachmagazin.

In der der Doku des Streaminganbieters Prime Video machten Flick und sein Stab keine gute Figur.

"Bild"-Fußballchef Christian Falk vermeldete passend dazu am Sonntag bei "WeltTV", dass Bayerns Sportvorstand Max Eberl ohnehin lieber Brighton-Coach Roberto De Zerbi an die Säbener Straße locken will. Allerdings soll es laut "Sky" gegen De Zerbi Vorbehalte bei den restlichen Bossen.