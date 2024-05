DFB verkündet nächste EM-Nominierung

IMAGO/MOURAD ALLILI / M.i.S.

Wer steht im Kader der Nationalmannschaft für die Fußball-EM?

Am Sonntag bestätigte der Deutsche Fußball-Bund, dass BVB-Star Nico Schlotterbeck zum EM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann gehören wird. Am Montagmorgen gab der DFB dann auch die nächste Personalentscheidung bekannt: Auch Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) darf sich über eine Nominierung freuen.

Das verkündete der Pflege-Influencer Rashid Hamid via Instagram. In einem kurzen Video ist zu sehen, wie der ausgebildete Altenpfleger die 93 Jahre alte Oma Lotti besucht und ihr ein DFB-Trikot überreicht. Außerdem hat er einen Pizza-Karton mit Torte dabei. "Da ist ein Bild von dem Herrn drauf, der für die deutsche Nationalmannschaft spielen darf", sagt er zu Lotti. Gemeinsam lüften sie das Geheimnis: Tah.

Allerdings hat die betagte Dame Schwierigkeiten, den Leverkusener zu erkennen. "Das bist du!", sagt sie zu Hamid und empfiehlt dann Tah, dieser solle sich den Bart abrasieren: "Der muss sich schneiden!"

In der "Tagesschau" wurde bereits am Sonntagabend in der "ARD" überraschend vermeldet, dass Nico Schlotterbeck für den deutschen EM-Kader nominiert würde. Der DFB hat die Meldung inzwischen auch offiziell bestätigt.

Nagelsmann belohnt Schlotterbeck für dessen zuletzt hervorragenden Leistungen bei Borussia Dortmund, inklusive Einzug ins Finale der Champions League am 1. Juni gegen Real Madrid.

Schlotterbeck hat bislang elf Länderspiele bestritten, dabei allerdings häufiger einen unglücklichen Eindruck hinterlassen. Bei der WM 2022 war er am 1:2-Fehlstart gegen Japan beteiligt, zudem verschuldete er schon mehrere Strafstöße. Geschätzt wird der 1,91 Meter große Defensivspieler für seine gute Spieleröffnung.

Vollständige Kader-Bekanntgabe für die EM am Donnerstag

Bei der EM-Vorbereitung wird Schlotterbeck verspätet zum DFB-Tross stoßen. Durch das Finale der Königsklasse verpasst er wie die gesetzten Real-Stars Rüdiger und Toni Kroos sowie sein Dortmunder Kollege Niclas Füllkrug auch den ersten von zwei EM-Tests am 3. Juni in Nürnberg gegen die Ukraine.

Seinen vollständigen Kader für die Heim-Europameisterschaft gibt Nagelsmann am 16. Mai um 13:00 Uhr bei einer Pressekonferenz im Herzen von Berlin bekannt.

Mit Spannung wird erwartet, ob der Bundestrainer an seinem Personalplan mit vielen jungen, unerfahrenen Akteuren als Herausforderern für gesetzte Stammkräfte aus den März-Länderspielen in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) festhält und dafür auf erfahrene Spieler wie Mats Hummels, Leon Goretzka und Robin Gosens tatsächlich verzichtet.