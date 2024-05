Neue Zweifel an Leon Goretzka

IMAGO/Daniela Porcelli / SPP

Leon Goretzka will sich über den FC Bayern für ein EM-Ticket empfehlen

Am Sonntag sammelte Leon Goretzka im Trikot des FC Bayern neue Argumente für eine EM-Nominierung. Doch zuletzt schien der Mittelfeldmann bei Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht die besten Karten zu haben. Ein früherer Bundesliga-Profi und künftiger BVB-Mitarbeiter zweifelt an einem schnellen Nationalmannschafts-Comeback des Münchners.

Am Donnerstag verkündet Julian Nagelsmann sein Aufgebot für die Europameisterschaft im eigenen Land. Noch hofft Leon Goretzka, auf den letzten Metern doch in den Kader zu rutschen.

TV-Experte Thomas Broich ist allerdings skeptisch. "Es gibt im Moment Einzelspieler, die mit einem anderen Rückenwind da rangehen würden", erklärte der 43-Jährige in der "BR"-Sendung "Blickpunkt Sport".

Zugleich merkte der ehemalige Kölner an, dass Goretzka in den vergangenen Wochen wieder besser in Form gekommen ist. "Ich bin froh, dass ich die Entscheidung nicht treffen muss", gestand Broich, der demnächst einen neuen Job als Sportlicher Leiter im Jugendbereich des BVB antreten wird.

Ungeachtet von Goretzkas Berücksichtigung glaubt Broich eher nicht an ein zweites deutsches Sommermärchen. "Einen Titel zu erwarten ist fast ein Unding", betonte der gebürtige Münchner.

Broich lobt FC Bayern: "Sehr respektabel"

Generell lobte Broich die deutschen Vereine für ihr Abschneiden auf internationaler Ebene. Borussia Dortmund hat sensationell das Endspiel der Champions League erreicht, der FC Bayern das Finale nur knapp verpasst.

In der Europa League kämpft Bundesliga-Meister Bayer Leverkusen zudem um den Titel.

Die Leistungen der Bayern bezeichnete Broich trotz des Ausscheidens gegen Real Madrid als "sehr respektabel". Nach einem 2:2 im Hinspiel hatten zwei späte Tore von Joselu den Königsklassen-K.o. der Münchner besiegelt.

Damit steht fest, dass der erfolgsverwöhnte Bundesligist die Saison 2023/2024 ohne große Trophäe beenden wird. Deshalb ist an der Säbener Straße ein umfassender personeller Umbruch in Planung, neben Trainer Thomas Tuchel sollen auch mehrere gestandene Profis gehen.