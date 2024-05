Keine Gespräche über Hernandez-Wechsel zum FC Bayern

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Theo Hernandez wird beim FC Bayern als Nachfolger für Alphonso Davies gehandelt

Alphonso Davies könnte den FC Bayern im Sommer verlassen. Seit geraumer Zeit wird Theo Hernandez als Ersatz mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht. Gespräche mit dem französischen Nationalspieler führen die Münchner aber wohl noch nicht. Ändern könnte sich dies, wenn der Abschied des Kanadiers feststeht.

Der Vertrag von Alphonso Davies an der Säbener Straße läuft nur noch bis Sommer 2025. Einen ablösefreien Abgang des Linksverteidigers, an dem insbesondere Real Madrid starkes Interesse zeigen soll, will der FC Bayern unbedingt vermeiden. Einigen sich der Bundesligist und der 23-Jährige nicht auf eine Verlängerung des Arbeitspapiers, ist sein Abschied nach der Saison wohl beschlossen.

Den 45-fachen kanadischen Nationalspieler in München ersetzen könnte laut übereinstimmenden Medienberichten Theo Hernandez vom AC Mailand. Das Interesse des FC Bayern an dem 26-Jährigen gilt als verbrieft. Eine Entscheidung über eine Verpflichtung des Franzosen soll aber offenbar erst getroffen werden, wenn der Wechsel von Davies konkrete Formen annimmt.

FC Bayern wartet bei Theo Hernandez noch ab

Das schreibt Transferexperte Fabrizio Romano in seiner Kolumne "Daily Briefing" für "CaughtOffside". "Das Interesse an Hernandez ist nicht neu, aber es finden keine Kontakte oder Gespräche zwischen den Vereinen statt. Wir werden erst abwarten müssen, ob Alphonso Davies sich für eine Zukunft bei Bayern entscheidet; jetzt ist es noch zu früh", erklärte der italienische Sportjournalist.

Zuletzt hatte "Sky" berichtet, dass der jüngere Bruder von Ex-Bayern-Star Lucas Hernandez bereit für einen Wechsel aus der Serie A in die Bundesliga sei. Ein Transfer des ehemaligen Real-Profis ist demnach bereits vorbereitet. Dieser würde die Münchner wohl mindestens 60 Millionen Euro kosten.

Aber auch eine Ausweitung der Zusammenarbeit zwischen Davies und dem FC Bayern sei weiterhin nicht ausgeschlossen, heißt es. Der Bundesligist soll dem schnellen Linksfuß ein neues Vertragsangebot unterbreitet hat, welches der Außenverteidiger aber noch immer nicht angenommen hat. Er wolle zunächst abwarten, wer als neuer Cheftrainer an der Säbener Straße präsentiert wird, heißt es.