Weiser lässt Werder Bremen weiter zappeln

IMAGO/Malte Ossowski/SVEN SIMON

Mitchell Weiser (oben) hat noch nicht über seine Zukunft entschieden

Schon seit mehreren Monaten ist die sportliche Zukunft von Mitchell Weiser bei Werder Bremen über den Sommer hinaus ungewiss. Die Hansestädter würden gerne mit ihrem Rechtsverteidiger verlängern, doch dieser zögert mit der Unterschrift. Verlängert Weiser noch einmal bei Werder oder wird er ablösefrei gehen?

Auch nach dem 1:1 der Bremer am Samstag bei RB Leipzig wollte sich der 30-Jährige nicht in die Karten schauen lassen, pokert weiterhin um seine Karriere.

"Ich denke, in der nächsten Woche. Die Chancen stehen 50 zu 50", sagte Weiser der "ARD" auf die Frage, wann denn nun mit einer Entscheidung zu rechnen sei.

Wie es in einem "Bild"-Bericht dazu hieß, will Weiser in der kommenden Saison unbedingt den nächsten Schritt machen und europäisch spielen. Er warte daher noch ab, ob zeitnah noch ein attraktives Angebot von einem Auslandsklub eintrifft. Jüngst wurde bereits über das Interesse des türkischen Top-Klubs Besiktas spekuliert.

Auch Werder Bremen selbst könnte sich in der laufenden Saison noch für das europäische Geschäft qualifizieren. Stand Sonntagmittag ist für die Norddeutschen bis Platz sieben noch alles drin und damit unter Umständen sogar die Europa League.

Werner will Weiser allzu gerne behalten

Angesprochen auf das Potenzial, welches Weiser im derzeitigen Kader von Werder Bremen sehe, stellte der Außenverteidiger fest: "Wir haben viel in uns drin. Wir haben es zu selten abgerufen, hatten Phasen, in denen wir es sehr gut abrufen konnten. Es ist eine mentale Frage."

Weiser steht seit drei Jahren an der Weser unter Vertrag. Zunächst als Leihspieler von Bayer Leverkusen, seit der Bundesliga-Rückkehr 2022 als fest verpflichteter Spieler. In dieser Bundesliga-Spielzeit bestritt er 29 Einsätze und erzielte dabei drei Treffer.

Werders Cheftrainer Ole Werner betonte noch einmal, dass er den ehemaligen U21-Nationalspieler weiterhin gerne im Kader wüsste: "Wir wollen Mitch gerne behalten. Ich denke, alle Argumente sind größtenteils ausgetauscht. Dann wird man sehen, wie Mitch sich entscheidet."