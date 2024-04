Gute Personal-Nachrichten für den FC Bayern

IMAGO

Stehen Serge Gnabry (l.) und Leroy Sané (r.) dem FC Bayern wieder zur Verfügung?

Der FC Bayern darf auf einen Einsatz von Leroy Sané und Serge Gnabry im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid hoffen.

Wie "Sky" berichtet, sind Sané und Gnabry am Sonntag in das Mannschaftstraining zurückgekehrt. Das Offensivduo hatte das Bundesliga-Duell mit Eintracht Frankfurt (2:1) am Tag zuvor verletzungsbedingt verpasst.

Gnabry laborierte zuletzt an einem Muskelfaserriss, Sané machen seit Wochen hartnäckige Schambein-Probleme zu schaffen.

Trainer Thomas Tuchel hatte sich bereits auf der Pressekonferenz am Freitag optimistisch bezüglich Gnabry geäußert. Der 28-Jährige werde "am Dienstag spielen und treffen", orakelte der Coach.

FC Bayern: Jamal Musiala wohl am Montag zurück

"Bei Leroy Sané müssen wir Tag für Tag abwarten, ob es für Dienstag reicht. Es wird ein Wettlauf. Er macht gerade das erste Individualtraining, da kann man keine Prognosen abgeben", sagte Tuchel zum anderen Sorgenkind des FC Bayern.

Matthijs de Ligt, Konrad Laimer und Jamal Musiala waren "Sky" zufolge am Sonntag nicht beim Spielerersatztraining an der Säbener Straße dabei. Bei Musiala gehe "die Tendenz aber weiterhin Richtung Startelf", berichtet der TV-Sender. Der 21-Jährige wird wohl voraussichtlich am Montag in das Mannschaftstraining zurückkehren.

"Die Schmerzen kamen zurück. Es ist eine Sehnenreizung, die ihn einfach extrem behindert", hatte Tuchel den Ausfall des Kreativspielers gegen Frankfurt begründet.

FC Bayern: Laimer und de Ligt vorzeitig ausgewechselt

Laimer musste beim Heimsieg bereits nach 28 Minuten ausgewechselt werden. Laut Tuchel handelt es sich um eine Kapselverletzung.

De Ligt blieb zur Pause in der Kabine. Tuchel sprach von Schmerzen am Innenband beim Niederländer, beim Verlassen der Arena humpelte dieser. De Ligt selbst ließ offen, ob es für die Partie in Madrid reicht.

Die Zeit bis zum Halbfinal-Hinspiel gegen Real Madrid drängt.