Kiel-Boss verrät Pläne mit BVB-Leihspieler

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Tom Rothe stieg mit Holstein Kiel in die Bundesliga auf

Tom Rothe sorgte einst für ein furioses Bundesliga-Debüt, als er bei seinem ersten Einsatz für Borussia Dortmund vor zwei Jahren direkt einen Treffer beim 6:1-Heimsieg gegen den VfL Wolfsburg beisteuerte. Jüngst stieg er als Leihspieler mit Holstein Kiel in die Bundesliga auf. Die Störche wollen den 19-Jährigen nun unbedingt länger im hohen Norden behalten.

Nachdem die KSV am vergangenen Wochenende mit dem 1:1-Unentschieden gegen Fortuna Düsseldorf den Aufstieg in das deutsche Fußball-Oberhaus endgültig klargemacht hat, machen sich die Vereinsbosse fortan an die Kaderplanung.

Dabei soll auch der Leihspieler aus Dortmund weiterhin eine gewichtige Rolle spielen, wie Kiels Geschäftsführer Carsten Wehlmann nun bestätigte.

"Tom hat sich toll bei uns entwickelt und wir würden diesen Weg mit ihm gerne weitergehen. Das hängt aber von mehreren Parteien ab", so Wehlmann im Gespräch mit den "Kieler Nachrichten".

Rothe gehörte in der bisherigen Saison zu den absoluten Aktivposten bei den Kieler Störchen. Er bestritt 32 von 33 möglichen Partien in der 2. Bundesliga, davon 29 von Beginn an. Dabei gelangen dem deutschen U21-Nationalspieler drei Treffer.

Kiel verliert zwei Stammkräfte zur Bundesliga-Saison

Der Außenverteidiger wurde in Schleswig-Holstein geboren und bei Borussia Dortmund ausgebildet. Sein derzeitiger Leihvertrag an der Förde endet nach dieser Saison, beim BVB besitzt er dann noch ein laufendes Arbeitspapier bis 2026.

Bei der weiteren Personalplanung für die erste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte muss Wehlmann zunächst einmal Ersatz für zwei wichtige Leistungsträger finden.

Die Kieler benötigen einen zentralen Mittelfeldspieler, weil Kapitän Philipp Sander vor einem Wechsel zu Borussia Mönchengladbach steht. Außerdem wird ein Innenverteidiger gesucht, nachdem U21-Nationalspieler Colin Kleine-Bekel wegen einer schweren Knieverletzung noch lange ausfallen wird.