Trainerbeben in der 3. Liga

IMAGO/Oliver Zimmermann

Ist nicht mehr Trainer des SV Sandhausen: Jens Keller

Der frühere Bundesliga-Coach Jens Keller ist nicht mehr Trainer des SV Sandhausen.

Im Austausch mit der Vereinsführung habe der 53-Jährige entschieden, seinen Posten mit sofortiger Wirkung und damit noch vor dem Saisonende zur Verfügung zu stellen, teilte der Fußball-Drittligist mit. Der frühere Coach des VfB Stuttgart und des FC Schalke 04 war erst Ende Oktober 2023 Nachfolger von Danny Galm geworden.

"Für mich ist nun der richtige Zeitpunkt gekommen, den Weg freizumachen, da sich unsere ganzheitlichen Vorstellungen für die neue Saison nicht uneingeschränkt gedeckt haben", wurde Keller in der Vereinsmitteilung zitiert. Keller hatte in der Vergangenheit auch Union Berlin, den FC Ingolstadt und den 1. FC Nürnberg trainiert. In der Drittliga-Tabelle verfehlte der Zweitliga-Absteiger als Tabellenneunter seine Ziele.