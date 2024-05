Spekulationen über großen Umbruch auf Schalke

IMAGO/Michael Taeger

Verlässt Assan Ouédraogo den FC Schalke 04?

Der FC Schalke 04 kann nach dem Klassenerhalt für die kommende Saison planen. Im Zuge dessen könnte es bei den Königsblauen offenbar zu einem großen Umbruch kommen.

"Bild" spekuliert über eine große Personalrochade beim FC Schalke 04. Assan Ouédraogo gilt bereits seit Monaten als Wechselkandidat. Der 18-Jährige soll von zahlreichen Vereinen umworben werden. "Sky" zufolge zählt das Bundesliga-Quintett bestehend aus FC Bayern, RB Leipzig, Werder Bremen, VfB Stuttgart und TSG Hoffenheim zu den Interessenten.

Thomas Ouwejan steht wohl ebenfalls vor einem Abschied vom FC Schalke 04. Der Vertrag des Linksverteidigers läuft am Saisonende aus.

Darüber hinaus nennt "Bild" mit Dominick Drexler, Timo Baumgartl, Ralf Fährmann (bis 2025 gebunden) und Cedric Brunner, Blendi Idrizi (bis Sommer gebunden) sowie den Leihgaben Yusuf Kabadayi (FC Bayern) und Darko Churlinov (FC Burnley) weitere potenzielle Abgänge.

FC Schalke 04 hält die Klasse - kommt es zum Umbruch?

Nachdem der FC Schalke 04 in dieser Saison lange um den Klassenerhalt bangen musste, konnten sich die Knappen letztlich schon am 32. Spieltag retten und spielen somit weiterhin in der 2. Bundesliga.

Im Sommer wird sich der Kader in Gelsenkirchen wohl verändern. Ben Manga, neuer Direktor für Kaderplanung, Scouting und Knappenschmiede, wird auf Schalke im Sommer ein großes Wort mitsprechen.

"Die Verpflichtung von Ben Manga ist ein starkes Signal für unseren Club. Vorstand und Aufsichtsrat haben ihm in mehreren Gesprächen unsere Strategie für den Sport aufgezeigt, an deren Umsetzung er nun federführend und mit voller Überzeugung arbeiten wird", kommentierte S04-Vorstandschef Matthias Tillmann die Verpflichtung des 50-Jährigen.

Manga hatte zuvor unter anderem beim FC Watford (Dezember 2022 bis Oktober 2023) sowie bei Eintracht Frankfurt (Juli 2016 bis Juni 2021) gearbeitet.