Bericht: DFB-Keeper bekommt kein EM-Ticket

Auf welche Keeper setzt Nagelsmann bei der EM?

Derzeit trudeln die ersten Nominierungen für den EM-Kader von Julian Nagelsmann ein, bevor dann am Donnerstag die offizielle Bekanntgabe aller deutschen Teilnehmer bevorsteht. Einer, der sich lange Hoffnungen auf ein Ticket für die Heim-EURO gemacht hatte, war Kevin Trapp. Doch offenbar kann sich der Torwart von Eintracht Frankfurt auf einen längeren Urlaub einstellen.

Als vor rund anderthalb Jahren der Kader für die Wüsten-WM in Katar nominiert wurde, war Kevin Trapp als Torwart Nummer drei hinter Platzhirsch Manuel Neuer und Herausforderer Marc-André ter Stegen mit an Bord. Seit 2017 war der Keeper von Eintracht Frankfurt zuvor immer wieder regelmäßig im Kreis der deutschen Nationalmannschaft zu finden gewesen, stand bis zur Katar-WM sogar sieben Mal zwischen den Pfosten.

Auch danach war Trapp weiter für die DFB-Elf nominiert, Seine letzten beide Einsätze hatte er allerdings ausgerechnet bei den beiden bitteren Pleiten gegen die Türkei (2:3) und Österreich (0:2) im November 2023. Seitdem ist Trapp außen vor.

Beim ansprechenden Länderspieldoppelpack im März gehörte der SGE-Schlussmann schon nicht mehr zur Auswahl von Julian Nagelsmann.

Und glaubt man "Bild" dann wird das auch bei der anstehenden Heim-EM so sein. Nach Informationen der Boulevard-Zeitung deutet nichts darauf hin, dass Trapp noch in den Kader rutschen könnte, der am Donnerstagmittag offiziell bekanntgegeben wird.

Nationalmannschaft: Trapp liefert kaum Argumente für eine Nominierung

Die Gründe laut "Bild": Trapps durchwachsene Saison mit der SGE, wo auch der 33-Jährige manches Mal eine unglückliche Figur abgab sowie seine im Vergleich zu seinen Konkurrenten schwächeren Fähigkeiten mit dem Ball am Fuß.

Dem Vernehmen nach wird Nagelsmann neben Neuer und ter Stegen noch auf Oliver Baumann (TSG Hoffenheim) und/oder Bernd Leno (FC Fulham) setzen. Einen der beiden Letztgenannten eventuell als Backup.

Noch rund um seine Nichtnominierung für die März-Länderspiele hatte Trapp bei "DAZN" erklärt, dass es "immer schwer [ist], das nachzuvollziehen, wenn jemand nicht eingeladen wird". Eine EM-Teilnahme hatte er damals aber noch nicht abgehakt. "Alles, was ich machen kann, ist meine Leistung auf dem Platz bringen und alles dafür geben, dass ich zur EM fahren kann", sagte er. Eine Hoffnung, die nun offenbar nicht Realität wird.