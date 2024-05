"Ganz, ganz schlecht": Helmer rechnet mit Bayern-Führung ab

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Scharfe Kritik an der Führung des FC Bayern

Um die Vorherrschaft im deutschen Fußball von Bayer Leverkusen zurückzuerobern, will der FC Bayern im Sommer einen umfassenden personellen Umbruch in die Wege leiten. Auch auf der Trainerbank wird sich der deutsche Rekordmeister verändern. Ex-Nationalspieler Thomas Helmer hat diesbezüglich einige Ratschläge parat.

Seit bekannt ist, dass Thomas Tuchel den FC Bayern nach der Saison verlässt, haben mehrere prominente Kandidaten für die Nachfolge abgesagt. Ein Planungsfehler, findet Thomas Helmer.

"Wenn man danach (nach der Entlassung; d. Red.) niemanden hat und nicht die entsprechenden Vorbereitungen getroffen hat, wer als Nachfolger kommt, ist das natürlich ganz, ganz schlecht. Dann gibst du ein Bild ab, wie es der FC Bayern momentan abgibt", kritisierte der 59-Jährige im Interview mit dem Magazin "Sports Illustrated".

Dass es bei Tuchel noch zu einer 180-Grad-Wendung kommt, glaubt Helmer nicht: "Das wird nicht klappen. Das Tischtuch ist durchtrennt. Da ist sehr viel von beiden Seiten aufeinander eingeprasselt."

Generell seien rund um den Verein derzeit "überall Fragezeichen" zu sehen, merkte der Europameister von 1996 an: "Ich denke, dass viele genau beobachtet haben, wie der FC Bayern mit seinen Trainern umgegangen ist. Das ist vielleicht abschreckend."

Als Wunschlösung der Münchner galt Leverkusens Erfolgscoach Xabi Alonso, der Spanier sagte jedoch ebenso ab wie Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick.

Jürgen Klopp zum FC Bayern? "Mit Kusshand"

Und nun? Neuer Favorit der Bayern-Bosse soll Medienberichten zufolge Hansi Flick sein, "Sport1" widerspricht dieser Darstellung allerdings.

Helmer würde sich Jürgen Klopp, der nach seinem Aus in Liverpool mindestens ein Jahr Pause machen will, an der Säbener Straße wünschen.

Den früheren Meistertrainer des BVB würde "jeder Klub mit Kusshand nehmen", warf der heutige TV-Experte ein und ergänzte: "Ich denke, dass 'Kloppo' dem FC Bayern sehr guttun würde."

Eine Rückkehr von Bastian Schweinsteiger, der immer mal wieder als Funktionär bei seinem Ex-Arbeitgeber gehandelt wurde, erwartet Helmer dagegen nicht. Der Weltmeister von 2014 spiele bei den Bayern "keine Rolle mehr", was er "sehr schade" fände.