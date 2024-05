RTL enthüllt nächsten EM-Fahrer

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Wen nominiert Julian Nagelsmann für die Nationalmannschaft?

Der deutsche Kader für die Fußball-EM 2024 im eigenen Land nimmt immer mehr Formen an. Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) und Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) haben ihr Ticket für die Nationalmannschaft bereits sicher. Noch am Montagabend wird der nächste Spieler verkündet - und das exklusiv bei RTL!

Noch bevor Bundestrainer Julian Nagelsmann am 16. Mai seinen vorläufigen EM-Kader bekannt gibt, werden schon die ersten Entscheidungen offiziell kommuniziert.

In der "Tagesschau" am Sonntagabend in der "ARD" wurde zunächst überraschend vermeldet, dass BVB-Star Nico Schlotterbeck für den deutschen EM-Kader nominiert wird. Am Montagmorgen gab es dann die nächste Personalentscheidung: Jonathan Tah von Bayer Leverkusen ist ebenfalls dabei. Das verkündete der Pflege-Influencer Rashid Hamid via Instagram.

Nächste Kader-Enthüllung bei "RTL Exclusiv"

Der dritte Streich folgt am Montag um 18:30 Uhr exklusiv bei RTL. Moderatorinnen-Ikone Frauke Ludowig verkündet bei "RTL Exclusiv" einen weiteren Kicker, der mit zur Europameisterschaft reisen darf.

Der komplette Kader wird dann am 16. Mai um 13 Uhr in Berlin veröffentlicht. Am 26. Mai kommt die Nationalmannschaft dann zum ersten Trainingslager in Blankenhain zusammen. Am 1. Juni geht es dann in Herzogenaurach in die heiße Phase.

RTL überträgt letzten EM-Test der Nationalmannschaft

Vor dem Turnierstart stehen dann noch zwei Testspiele auf dem Programm - am 3. Juni gegen die Ukraine sowie am 7. Juni gegen Griechenland (live bei RTL und RTL+). Das EM-Eröffnungsspiel steigt dann am 14. Juni in München gegen Schottland. In der Gruppe A warten anschließend Ungarn (19. Juni) sowie Schweiz (23. Juni) als weitere Gegner.

Die deutsche Nationalmannschaft geht die EM-Mission nach den zurückliegenden Achtungserfolgen gegen Frankreich (2:0) sowie die Niederlande (2:1) im März mit Optimismus an. Die DFB-Verantwortlichen hoffen auf ein weiteres "Sommermärchen" im eigenen Land.