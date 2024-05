Exklusiv: So denkt Matthäus über das Karriereende von Kroos

IMAGO/Pressinphoto/Shutterstock

Toni Kroos steht mit Real Madrid im Champions-League-Finale

Toni Kroos ist längst einer der erfolgreichsten deutschen Fußballer aller Zeiten. In seiner bisherigen Spielerkarriere bringt er es für den FC Bayern, Real Madrid und die deutsche Nationalmannschaft auf sagenhafte 33 große Titelgewinne, zwei weitere können bis zu seinem angekündigten Karriereende nach der Fußball-EM in diesem Sommer noch dazukommen. Dass Kroos nach der Europameisterschaft überhaupt aufhört, löste großes Bedauern aus. Auch bei Rekordnationalspieler Lothar Matthäus.

"Die Leistung stimmt, er ist noch fit und tut dem Fußball gut. Aber er hat sich so entschieden und hat sicher interessante Projekte, die er in Zukunft angehen wird", meinte der Weltmeister-Kapitän von 1990 exklusiv bei RTL, n-tv und sport.de.

Für Matthäus, der selbst zahlreiche Titel auf Vereinsebene mit dem FC Bayern und Inter Mailand holte, steht schon vor dem Karriereende Kroos' in diesem Sommer fest, dass der 34-Jährige eine absolute Ikone des deutschen Fußballs ist.

"Toni ist einer der größten Spieler überhaupt. Von den Erfolgen her ist er vielleicht sogar der größte deutsche Nationalspieler. Vor allem, wenn er jetzt noch die Europameisterschaft mit Deutschland holt. Er kann jetzt noch zum sechsten Mal die Champions League gewinnen, ist mit dem FC Bayern und Real Madrid Meister geworden. Diese Titelsammlung hört ja gar nicht mehr auf", so der TV-Experte über den Mittelfeldstar der Königlichen.

Kroos steht im Champions-League-Finale gegen den BVB

Matthäus selbst war noch im hohen Fußballer-Alter von 39 Jahren aktiv am Ball. Dass Kroos nun schon fünf Jahre eher also Profi-Kicker Schluss macht, ist für Matthäus zu akzeptieren: "Jeder sollte am besten selbst entscheiden wann er aufhört. Er ist ein starker Charakter, ist gesund und bringt nach wie vor Weltklasse-Leistungen. Er könnte ganz sicher noch ein paar Jahre spielen. Aber wie gesagt: Man sollte jedem diese Entscheidung selbst überlassen."

Am 1. Juni steht Toni Kroos zunächst mit Real Madrid im Champions-League-Endspiel gegen Borussia Dortmund, ehe am 14. Juni die Heim-EM in Deutschland startet.