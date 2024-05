Bundesligist beobachtet Bayern-Talent "intensiv"

IMAGO/Steven Mohr

Bayern-Talent Paul Wanner läuft aktuell noch für Zweitligist SV Elversberg auf

Für Paul Wanner hat sich die Leihe zur SV 07 Elversberg durchaus gelohnt. Das Mittelfeldtalent des FC Bayern kam in der vergangenen Saison auf 28 Zweitliga-Einsätze, in denen ihm sechs Tore und vier Vorlagen gelangen. Und: Mit seinen Leistungen zog der U20-Nationalspieler offenbar das Interesse eines Bundesligisten auf sich.

Beim FC Bayern München gilt Paul Wanner schon lange als großes Versprechen für die Zukunft. Schon am 7. Januar 2022 gab das Mittelfeldtalent bei der 1:2-Heimniederlage des deutschen Rekordmeisters gegen Borussia Mönchengladbach sein Bundesliga-Debüt - im Alter von 16 Jahren und 15 Tagen.

Damit wurde Wanner zum bis dahin jüngsten Bundesliga-Spieler der Münchner und zum zweitjüngsten Spieler der Bundesliga-Geschichte hinter BVB-Stürmer Youssoufa Moukoko, der bei seinem Einstand im November 2020 gerade einmal 16 Jahre und einen Tag alt war.

Sechs Bundesliga- und zwei Champions-League-Einsätze konnte Wanner noch verbuchen, ehe er im Sommer 2023 vom FC Bayern an Zweitligist SV Elversberg verliehen wurde.

Auch PSV Eindhoven soll Interesse an Bayern-Talent zeigen

Bei den Saarländern konnte Wanner mit sechs Toren und vier Vorlagen in 28 Zweitliga-Spielen viel Spielpraxis auf Profiebene sammeln - und offenbar auch erfolgreich Werbung in eigener Sache betreiben. Wie das Fachmagazin "kicker" am Donnerstag vermeldete, zeigt Bundesligist Borussia Mönchengladbach Interesse an einer Verpflichtung.

Die Elf vom Niederrhein, die die abgelaufene Bundesliga-Saison auf einem enttäuschenden 14. Tabellenplatz abschloss, will demnach unbedingt ihr kreatives Zentrum verstärken. Wanners Entwicklung sei von Gladbach "intensiv verfolgt" worden, hieß es im Bericht.

Es sei deshalb davon auszugehen, dass die Borussen "zum großen Kreis der Interessenten" zählen. Auch Kevin Stöger vom VfL Bochum und Marcel Hartel von Aufsteiger FC St. Pauli spielten in den Überlegungen der Gladbacher eine Rolle, hieß es weiter.

Im April hatte der TV-Sender "Sky" vermeldet, dass die PSV Eindhoven Interesse an einer Leihe hätte.