Die Meisterfeier von Bayer Leverkusen im Live-Stream

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Bayer Leverkusen lässt sich feiern

Bayer Leverkusen ist ohne Niederlage zur ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte galoppiert. Die Mannschaft um Cheftrainer Xabi Alonso darf sich am Sonntag (26. Mai) daher gebührend von den eigenen Fans feiern lassen.

Bayer Leverkusen hat Historisches in der Bundesliga-Saison geschafft. Erstmals in der Geschichte holte sich der Werksklub die Deutsche Meisterschaft, zum ersten Mal bleib eine Mannschaft dabei völlig ohne Niederlage.

Aus diesem Anlass zeigen RTL und ntv am Sonntag ab 15:15 Uhr die Sondersendung "Bayers historische Saison - Leverkusen feiert seine Fußball-Helden", in der die Meisterfeier der Überflieger übertragen wird. Auf sport.de wird die Party am Rhein zudem im Live-Stream (der Stream wird oben im Bild zu sehen sein) übertragen.

Gezeigt wird unter anderem der emotionale Empfang der Mannschaft um Cheftrainer Xabi Alonso, der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Leverkusen und der Meisterkorso zum Stadion. Rückblicke auf die historische Saison von Bayer Leverkusen runden den Nachmittag ab. Moderiert wird die Sendung von Laura Papendick.

FC Bayern verliert Top-Spiel - Bayer endgültig auf Kurs

Bayer Leverkusen hatte die Bundesliga-Spielzeit 2023/24 mit sagenhaften 90 Punkten abgeschlossen - mit letztlich 17 Zählern Vorsprung auf den Überraschungsvizemeister VfB Stuttgart. Der FC Bayern, haushoher Favorit auf die Meisterschaft, rutschte am letzten Spieltag sogar noch auf den dritten Platz.

Die Mannschaft von Xabi Alonso hatte früh in der Saison mit attraktivem Ballbesitzfußball auf sich aufmerksam und seine Ambitionen deutlich gemacht. Allein an den ersten vier Spieltagen schoss die Werkself 13 Tore, das turbulente Top-Spiel gegen den FC Bayern endete 2:2.

Danach folgte eine Siegesserie von acht Partien, ehe der BVB und der VfB Stuttgart jeweils ein 1:1-Unentschieden gegen Bayer holten. Nach drei weiteren Dreiern stand die Herbstmeisterschaft fest. Endgültig auf die Siegerstraße bog Leverkusen nach dem fulminanten 3:0-Sieg gegen den FC Bayern in der Rückrunde ab. Der Titel wurde bereits am 29. Spieltag eingetütet - mit einem beeindruckenden 5:0-Sieg gegen Werder Bremen.