BVB-Boss schwärmt von Ricken: "Weiß, was er will"

IMAGO/Blatterspiel

Lars Ricken (r.) ist neuer Geschäftsführer Sport beim BVB

Seit dem 1. Mai dieses Jahres ist Lars Ricken als Geschäftsführer Sport bei Borussia Dortmund im Amt und tritt damit beim BVB in die Fußstapfen von Hans-Joachim Watzke. Dieser zeigte sich einmal mehr zufrieden, die Wahl auf den 47-jährigen Ur-Dortmunder getroffen zu haben.

Watzke selbst hat die Geschicke des BVB fast zwei Jahrzehnte lang geleitet, übergibt den Staffelstab bei den Schwarz-Gelben nun immer mehr an den neuen Geschäftsführer Sport, Lars Ricken.

Watzke selbst wird der BVB-Geschäftsführung noch bis 2025 erhalten bleiben, hat im operativen und sportlichen Bereich nun aber seinen Nachfolger selbst präsentiert.

"Ich habe ein großes Gefühl der Erleichterung. Ich glaube, dass man sich das von außen gar nicht so vorstellen kann. Was das für ein Druck ist, wenn du 19 Jahre lang nicht nur das Kerngeschäft verantwortest, sondern letztendlich alles", sagte Watzke in der "Sky"-Dokumentation "Who We Are - BVB 09 Stories".

Ricken selbst gab an, mit seiner neuen Tätigkeit an der sportlichen Führungsspitze des BVB aus seiner "Komfortzone" herauszukommen. "Als Direktor des NLZ bin ich abends ins Bett gegangen und wusste, was mich am nächsten Tag erwartet", beschrieb Ricken seinen Arbeitsrhythmus als Nachwuchskoordinator und später Direktor des Nachwuchsleistungszentrums beim BVB von 2014 bis zum Frühjahr dieses Jahres.

Cramer bezeichnet Ricken als "unbekümmert und zielstrebig"

Ricken formulierte in der "Sky"-Doku einmal mehr mit großem Ehrgeiz, welche Zielsetzung er sich selbst für seine Arbeit als Geschäftsführer Sport gegeben habe: "In bin in allen meinen Funktionen als Jugendspieler, als Profi und als Direktor immer Deutscher Meister geworden - und die Ambition will ich natürlich nicht aufgeben."

Als sehr ambitionierter Kollege wird Ricken auch von Dortmunds Geschäftsführer Vertrieb und Marketing, Carsten Cramer, wahrgenommen. Dieser meinte über das BVB-Urgestein: "Lars ist unbekümmert, zielstrebig, der weiß was er will. Für mich verkörpert Lars Ricken irgendetwas, das ich mit Erfolg verbinde."