Mega-Kehrtwende: Flick hat wohl Barca-Zusage erhalten

Wird Hansi Flick tatsächlich bald Trainer des FC Barcelona?

Hansi Flick könnte nun doch neuer Trainer des FC Barcelona werden. Nachdem er vor einigen Monaten noch als ganz heißer Kandidat galt, war zwischenzeitlich von einem Verbleib von Coach Xavi ausgegangen worden. Doch nun gibt es offenbar die Kehrtwende: Xavi steht doch vor dem Aus, Flick soll bereits die Zusage von Barca-Sportdirektor Deco bekommen haben.

Was für ein Hin und Her beim FC Barcelona: Erst kündigte Xavi an, seinen Trainerposten bei Barca nach der Saison aufgeben zu wollen, dann versuchte man die Klub-Ikone zu überzeugen, doch zu bleiben. Genau dies tat Xavi dann, um nun laut spanischen Medienberichten doch vor dem Aus zu stehen. Der Grund: Barca-Boss Joan Laporta möchte nicht mehr mit Xavi arbeiten, dessen Aussagen zur finanziellen Lage der Katalanen gefielen dem Präsidenten gar nicht.

Für Hansi Flick hat die Aufregung beim spanischen Spitzenteam allerdings einen Vorteil: Denn er scheint wieder mittendrin und ein ganz heißer Kandidat auf den ab 2024/25 vakanten Trainer-Posten zu sein. Laut "Mundo Deportivo" ist der ehemalige Bundestrainer nun der Favorit auf die Xavi-Nachfolge.

Und noch mehr: Laut dem spanischen Blatt soll der 59-Jährige sogar bereits die telefonische Zusage von Barca-Sportdirektor Deco bekommen haben, dass er den Job übernehmen kann, sobald man sich von Xavi getrennt hat. Auch "Sky" berichtet von einer mündlichen Einigung.

Flick habe deshalb sämtliche Verhandlungen oder Kontakte zu anderen interessierten Vereinen vorerst abgebrochen, so "Mundo Deportivo" weiter. Nach dem Aus von Mauricio Pochettino war der Deutsche auch beim FC Chelsea genannt worden. Auch "Bild" berichtete jüngst, Flick könne sich den Teammanager-Posten bei den Londonern "vorstellen". Laut "Sky" ist allerdings an den Chelsea-Gerüchten rund um Flick nichts dran.

Flick hat bei Barca einen guten Ruf

So oder so: Der volle Fokus gilt nun aber wohl ohnehin Barca. Ob es im nächsten Anlauf wirklich klappt, ist allerdings nach den Erfahrungen der letzten Monate noch schwer zu sagen.

Für Flick als potenziellen Xavi-Nachfolger spricht, dass sein Berater Pini Zahavi einen guten Draht zu Laporta pflegt. Außerdem hat er in Spanien einen guten Namen, weil er als Trainer des FC Bayern auf dem Weg zum Champions-League-Sieg 2020 im Viertelfinale ausgerechnet den FC Barcelona mit 8:2 besiegte.

Eine Rückkehr Flicks zum FC Bayern war in den vergangenen Wochen ebenfalls im Gespräch. Allerdings scheinen die Münchner mittlerweile voll auf Vincent Kompany zu setzen. Bei Barca wiederum soll neben Flick laut "Sky" noch Rafa Marquez ein Thema sein.