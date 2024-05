Exklusiv: Matthäus traut BVB großen Final-Sieg zu

IMAGO/UWE KRAFT

Jubelt Edin Terzic auch im CL-Finale? Lothar Matthäus hält das für möglich

Am 1. Juni (ab 21:00 Uhr) steht Borussia Dortmund vor dem wichtigsten Spiel seit zwölf Jahren, wenn es gegen Real Madrid im Londoner Wembley-Stadion um den Titel in der Champions League geht. Während die Königlichen aus Madrid gemeinhin als Favorit in dieser Partie gehandelt werden, traut Rekordnationalspieler Lothar Matthäus dem BVB durchaus den ganz großen Wurf zu.

Der 63-Jährige verwies im exklusiven Interview mit RTL, ntv und sport.de auf die bislang schon gespielte Saison der Dortmunder in der Champions League, in der die Schwarz-Gelben wiederholt aus der Rolle des Außenseiter überragende Leistungen hingelegt hatten.

"Dortmund hat ein Champions-League-Gesicht gezeigt in dieser Saison, das wir nicht erwartet haben. Viele hatten ja gesagt, dass schon in der Vorrunde Schluss ist mit Newcastle, Milan und Paris in der Gruppe. Dann haben sie sich als Tabellenerster durchgesetzt", meinte Matthäus zur Gruppenphase der Borussia bis zur Jahreswende.

Vor allem in der K.o.-Phase war die Mannschaft von Cheftrainer Edin Terzic dann aber voll auf der Höhe und zog nach Erfolgen über die PSV Eindhoven, Atlético Madrid und Paris Saint-Germain ins Finale von Wembley ein.

Matthäus sieht Siegchancen für den BVB

Für Matthäus, der in seiner Karriere die Champions League nie selbst gewinnen konnte, steht dabei fest, dass dem BVB durchaus der erste Gewinn des Henkelpotts seit 1997 zuzutrauen ist.

"Natürlich ist man auf dem Papier und bei den Buchmachern Außenseiter, aber Dortmund hat sich in den letzten Runden damit wohlgefühlt und uns alle überrascht. Sie haben nichts zu verlieren, Real hat mehr zu verlieren. Wenn sie auch noch das notwendige Glück auf ihrer Seite haben, bin ich schon der Meinung, dass Borussia Dortmund gegen Real Madrid einen Champions-League-Sieg erringen kann", legte sich der Weltmeister-Kapitän von 1990 fest.

Matthäus selbst hatte während seiner aktiven Spielerkarriere zweimal den UEFA-Cup gewonnen. 1991 mit Inter Mailand und 1996 mit dem FC Bayern.