FC Bayern verlängert "langjährige Partnerschaft"

FC Bayern und Paulaner verlängern bis 2031

Während in der Trainerfrage endlich Licht am Ende des Tunnels zu sehen ist, hat der FC Bayern in einer anderen Vertragsangelegenheit bereits Fakten geschaffen: Der deutsche Rekordmeister und Paulaner haben ihre Partnerschaft langfristig um weitere sieben Jahre verlängert.

Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, gilt die neue Vereinbarung bis 2031 und umfasst neben den Fußball-Profis, der Legenden-Auswahl und den Basketballern künftig auch die Bundesliga-Fußballerinnen des FC Bayern.

"Wir freuen uns sehr, dass wir die langjährige Partnerschaft mit Paulaner bis 2031 verlängern und gleichzeitig neben unseren Profis, Legenden und FC Bayern Basketballern auch auf unsere FC Bayern Frauen ausweiten konnten. Die Zusammenarbeit ist von tiefem Vertrauen und absoluter Verlässlichkeit geprägt", wurde Bayerns stellvertretender Vorstandsvorsitzender Michael Diederich zitiert.

Marketing-Vorstand Andreas Jung ergänzte: "Die vielen Facetten dieser Zusammenarbeit, von den Profis über die Legenden, die Basketballer bis zu den Frauen, erreichen unsere vielfältigen Fans auf der ganzen Welt. Bayerisches Bier ist wie der FC Bayern überall bekannt – schön, dass wir verlängert haben."

Auch Paulaner-CEO Jörg Biebernick kam zu Wort: "Die Partnerschaft mit dem FC Bayern München ist quasi ein Teil unserer Markenidentität, wie unsere Heimat München, das Oktoberfest und die Geselligkeit, die Menschen verbindet. Wir freuen uns darauf, in dieser langjährigen und vertrauensvollen Partnerschaft das nächste Kapitel zu schreiben."

FC Bayern will Weichen für die Zukunft stellen

Damit hat der FC Bayern eine wichtige Sponsorenfrage auf lange Sicht geklärt. Weitere wegweisende Entscheidungen sollen demnächst getroffen werden.

Sportlich steht die Suche nach einem neuen Trainer an der Säbener Straße im Vordergrund, vieles deutet mittlerweile auf den Belgier Vincent Kompany hin.

Auch der Kader der Herren-Mannschaft soll im Sommer umgebaut werden, zahlreiche Zu- und Abgänge sind nach der enttäuschenden Saison 2023/2024 in Planung.