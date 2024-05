BVB-Coach erklärt Herangehensweise an das CL-Finale

IMAGO/Blatterspiel

Edin Terzic kann mit dem BVB die Champions League gewinnen

Der Gegner im Champions-League-Finale am 1. Juni (ab 21:00 Uhr) könnte für Borussia Dortmund größer nicht sein. Mit Real Madrid bekommt es der BVB mit der erfolgreichsten Mannschaft im europäischen Vereinsfußball zu tun. Entsprechend groß ist die Vorfreude bei den Dortmunder Protagonisten um Cheftrainer Edin Terzic schon eineinhalb Wochen vorher.

Nicht weniger als 14 Triumphe im Europapokal der Landesmeister beziehungsweise Champions League hat Real Madrid in seiner Vereinshistorie schon zu Buche stehen. Der BVB steht bei einem - dem legendären Champions-League-Titel 1997 gegen Juventus Turin.

Trotz der klar verteilten Favoritenrolle rechnet sich Borussia Dortmund realistische Chancen aus, den Henkelpott zum zweiten Mal ins Ruhrgebiet zu holen.

"Wir wissen, dass in einem Spiel alles möglich ist. Und das ist unsere Chance. In einem Spiel sind wir in der Lage, jeden Gegner zu besiegen", zeigte sich Cheftrainer Edin Terzic gegenüber Vereinsmedien selbstbewusst und angriffslustig.

Terzic will es nicht übertreiben mit der Vorfreude

"Wir wollten so weit wie möglich kommen. Das haben wir schon geschafft, es kann nicht weiter gehen als bis zum Finale. Jetzt wollen wir den letzten Schritt aber auch noch nehmen", stellte der 42-Jährige klar, dass der Sieg im Finale vom Wembley nun das klar ausgegebene Ziel des gesamten Vereins ist.

Terzic mahnte allerdings auch noch, bei aller Vorfreude auf das erste Europapokal-Endspiel seit elf Jahren nicht zu überdrehen: "Für uns geht es darum, neben all der Emotion, der Freude und der Side-Show, die rundherum stattfindet, das Spiel im Blick zu behalten. Wir versuchen, einen sehr sachlichen Ansatz zu finden. Seit dem Einzug ins Finale stellen wir uns bei jeder Entscheidung die Frage: Wie hilft sie uns, am 1. Juni in absoluter Topform zu sein?"

Im Vorfeld soll an den bisherigen Abläufen im Training und in der weiteren Vorbereitung nicht allzu viel verändert werden. Das pflichtspielfreie kommende Wochenende überbrückt der BVB mit einem Testkick gegen die eigene U23-Auswahl.

"Von der Organisation her ist es einen Tick anders, aber wir wollen von der Herangehensweise nichts verändern", stellte der BVB-Coach klar.