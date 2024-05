Bei Atalanta-Triumph: Kolasinac beweist S04-Liebe

IMAGO/Mutsu Kawamori

Das Herz von Sead Kolasinac hängt am FC Schalke 04

Mitten im wohl größten Triumph seiner Fußball-Karriere im Finale der Europa League gegen Bayer Leverkusen hat Verteidiger Sead Kolasinac zuerst an den FC Schalke 04 gedacht und damit seine große Verbundenheit zu seinem Ex-Verein bewiesen.

Fragt man beim FC Schalke 04 nach Mentalitätsmonstern aus der Vergangenheit, ist der Name von Sead Kolasinac nicht weit.

Zwischen 2010 und 2017 - sowie für ein kurzes Intermezzo im ersten Halbjahr 2021 - eroberte der Bosnier die Herzen der Königsblauen mit seiner rustikalen Art auf dem Platz. Dass diese Liebe auf Gegenseitigkeit beruht, zeigte der mittlerweile 30-Jährige, der derzeit in Diensten von Atalanta Bergamo ist, am Mittwochabend nach dem Finalsieg in der Europa League gegen Bayer Leverkusen (3:0).

Als er von der "WAZ" zum Triumph interviewt wurde, ging es nicht zuerst um ihn oder seinen aktuellen Klub, sondern um S04. "Was war gestern vor 27 Jahren?", fragte Kolasinac laut der Zeitung sofort zu Beginn den Reporter, der mit dem UEFA-Pokal-Sieg der Gelsenkirchener 1997 antwortete.

Auf Nachfrage der "WAZ", ob Kolasinac tatsächlich mitten im Triumph mit Bergamo mit den Gedanken bei Schalke war, sagte dieser: "Ja, ich habe gestern noch daran gedacht. Deshalb bin ich unheimlich stolz, dass ich heute diesen Pokal in die Höhe recken durfte."

Er habe noch am Tag des EL-Finals mit Schalkes Nachwuchstrainer Norbert Elgert telefoniert, zu dem er einen extrem engen Draht habe, verriet der Abwehrmann.

FC Schalke 04: Kolasinac und Elgert in engem Kontakt

"Er hat mir das immer prophezeit, dass ich als Leader vorangehen kann. Ich habe mich an seinen Ratschlag gehalten. Ich weiß, dass ich nicht der beste Fußballer bin, aber ich bin mit Herz und Leidenschaft in jeder Sekunde dabei. Mit der richtigen Einstellung kann man viel kompensieren", gab der Bosnier preis.

Konkret habe Elgert ihm vor dem Finale geraten, "dass wir ausblenden sollen, dass die Leverkusener 51 Spiele ohne Niederlage waren. Zudem meinte er, dass er die Qualitäten in unserer Mannschaft sieht, Bayer zu schlagen. Er verfolgt uns schon die ganze Saison. Ich bin sehr froh, dass er recht hatte."

Was Schalke ganz allgemein angeht, sei er "immer mit dem Herzen dabei", so Kolasinac. "Ich hoffe, dass es schnell wieder bergauf geht. Das verdient die Region, das verdienen die Fans, das verdienen alle Leute, die mit Schalke zu tun haben", sagte er.