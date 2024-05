Bericht: FC Bayern vor Transfer-Hammer

IMAGO

Theo Hernández wird beim FC Bayern gehandelt

Der FC Bayern steht vor einem personellen Umbruch. Laut einem spanischen Medienbericht könnte es an der Säbener Straße zeitnah den ersten großen Transfer des Sommers geben.

Die "Marca" will erfahren haben, dass Linksverteidiger Theo Hernández vor einem Wechsel zum FC Bayern steht. Der Transfer stehe demnach "kurz vor dem Abschluss", behauptet das spanische Blatt. Details zur möglichen Ablösesumme oder zur Vertragslaufzeit werden in diesem Zusammenhang aber nicht genannt.

Hernández ist noch bis 2026 an die AC Mailand gebunden. Der französische Nationalspieler wurde in den vergangenen Wochen immer wieder mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Alphonso Davies ist aktuell der Stamm-Linksverteidiger in München. Die sportliche Zukunft des Kanadiers ist aufgrund seiner kurzen Restvertragslaufzeit bis 2025 aber ungewiss. Real Madrid gilt als potenzieller Abnehmer.

Was läuft zwischen dem FC Bayern und Theo Hernández?

"Das Interesse an Hernandez ist nicht neu, aber es finden keine Kontakte oder Gespräche zwischen den Vereinen statt. Wir werden erst abwarten müssen, ob Alphonso Davies sich für eine Zukunft bei Bayern entscheidet; jetzt ist es noch zu früh", erklärte Transfer-Experte Fabrizio Romano zuletzt in seiner Kolumne "Daily Briefing" für "CaughtOffside".

"Bild" berichtete, dass die Bayern in der Linksverteidiger-Frage zwischen Davies und Hernandez zweigleisig fahren sollen. So wurde offenbar konkretes Interesse beim Berater des Milan-Stars hinterlegt. Hinweise, dass es zwischen Hernández und dem FC Bayern ganz schnell gehen könnte, gab es in den vergangenen Tagen jedoch nicht. Somit bleibt abzuwarten, ob es den 26-Jährigen tatsächlich an die Säbener Straße zieht.

Hernández' Bruder Lucas spielte zwischen 2019 und 2023 für den FC Bayern. Anschließend zog es ihn zu Paris Saint-Germain weiter. Theo Hernández läuft bereits seit 2019 für die AC Mailand auf.