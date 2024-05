Atalanta "demütigt" Bayer - Alonso von Lookman "verbrannt"

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Bayer Leverkusen hat das Finale der Europa League verloren

Ausgerechnet im Endspiel der Europa League ist die unfassbare Serie von Bayer Leverkusen gerissen, die Werkself unterlag Atalanta Bergamo auch in der Höhe verdient mit 0:3 (0:2). Medial wurde das denkwürdige Finale heiß diskutiert, wie die internationalen Pressestimmen zeigen:

DEUTSCHLAND

ntv: "Bergamo zerpflückt die Magie von Bayer Leverkusen! Die erste Niederlage in dieser Saison ist eine deftige, und das auf gleich mehreren Ebenen. Es ist das Finale der Europa League, das Ergebnis ist eindeutig - und Atalanta Bergamo gelingt, was lange niemand mehr geschafft hat."

kicker: "Im 52. Spiel war der Wurm drin: Nach einer insgesamt herausragenden Saison mit keiner Niederlage auf dem Weg zur ersten Bundesliga-Meisterschaft hatte Bayer 04 Leverkusen im Europa-League-Finale nichts zu melden. Die Werkself ließ sich von Atalanta Bergamo überraschen und von Ademola Lookman gleich drei Tore einschenken."

Bild: "Ausgerechnet im Finale der Europa League findet der Deutsche Meister Bayer Leverkusen in Atalanta Bergamo seinen Meister. Kein Spieler der Werkself war in Final-Form."

Spiegel: "Das Ende der Unbesiegbarkeit! 52 Partien hat es gedauert, bis Bayer Leverkusen sein erstes Saisonspiel verloren hat. Im Endspiel der Europa League zeigten viele Leistungsträger eine schwache Leistung – und hoffen nun noch auf das Double."

Süddeutsche Zeitung: "Leverkusen scheitert an der Maschine! Ausgerechnet im Europa-League-Finale von Dublin muss der deutsche Meister die erste Niederlage nach 51 ungeschlagenen Spielen hinnehmen. Ein ehemaliger Leipziger erzielt beim 0:3 alle Tore für Atalanta Bergamo - nun hofft Leverkusen auf den Pokalsieg in Berlin."

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Bayer findet seinen Meister! 51 Spiele lang war Bayer Leverkusen in dieser Saison ungeschlagen. Dann traf Atalanta Bergamos Ademola Lookman im Europa-League-Finale dreimal. Der Traum vom Triple ist für den deutschen Meister geplatzt."

ITALIEN

Tuttosport: "Wunderbares Atalanta, die Europa League gehört euch: Lookman demoliert das ungeschlagene Bayer. Ademola Lookman war der Held des magischen Abends von Atalanta im Aviva Stadium in Dublin."

Corriere dello Sport: "Historischer Erfolg für Gasperinis Team, das den in dieser Saison noch ungeschlagenen deutschen Meister mit einem verrückten 3:0 demütigte, unterzeichnet von Lookman: Sein Hattrick verbrannte Xabi Alonso."

Corriere della Sera: "Atalanta ist die erste italienische Mannschaft, die die Europa League gewinnt. Es bringt den ehemaligen UEFA-Pokal 25 Jahre nach Parma nach Italien. Ademola Lookman war mit einem legendären Hattrick entscheidend."

Gazzetta dello Sport: "Atalanta dominiert in Dublin und gewinnt die Europa League! Die Mannschaft von Gian Piero Gasperini schaffte das Kunststück, Bayer Leverkusen, das seit 51 Spielen in Folge ohne Niederlage war, dank eines Hattricks von Ademola Lookman zu besiegen."

La Republicca: "Ademola Lookman - Autor des fantastischen Hattricks, mit dem Atalanta Bayer Leverkusen im Finale der Europa League besiegte."

ENGLAND

Daily Mirror: "Ademola Lookman zauberte eine der großartigsten Einzelleistungen in einem europäischen Finale und zerstörte damit die Hoffnungen von Bayer Leverkusen auf ein unbesiegtes Triple."

Guardian: "Nichts, nicht das Römische Reich, nicht die Zhou-Dynastie, nicht einmal der letzte Sommerwein währt ewig, und auch nicht die ungeschlagene Serie von Bayer Leverkusen. Nach 51 Spielen endete die Jagd nach einer makellosen Saison an der vorletzten Hürde."

The Sun: "Das Drehbuch sah vor, dass die deutsche Mannschaft von Xabi Alonso, die in der gesamten Saison in der Bundesliga ungeschlagen war, mit einem Sieg in Dublin das Double perfekt machen würde. Doch Lookman, der früher bei Everton, Fulham und Leicester spielte, hatte das Drehbuch nicht gelesen und ließ Alonso und seine Unbesiegbaren im Aviva Stadium fassungslos zurück."

SPANIEN

Marca: "Atalanta gewann nach drei verlorenen Pokal-Endspielen endlich einen Titel und krönte damit die glanzvolle Ära Gasperini. Die Sternstunde eines jahrhundertealten Vereins wurde in Dublin belohnt, als sie das schafften, was ihnen außerhalb von Bergamo kaum jemand zugetraut hätte: Sie schlugen Xabi Alonsos unbesiegbares Bayer Leverkusen."

El Mundo: "Xabi Alonsos Bayer Leverkusen verneigt sich vor dem großen Abend von Europa-League-Sieger Atalanta."

AS: "Nach 51 Tagen und Nächten der Herrlichkeit, nach Spielen ohne Niederlage, ist Xabi Alonsos Leverkusen zu einem Zeitpunkt gestürzt, an dem es am wenigsten damit gerechnet hat: Vor den Toren eines europäischen Titels, auf den der spanische Trainer noch warten muss. Europa fordert immer seinen Tribut, Europa weist immer diejenigen in die Schranken, die versuchen, es zu erobern."