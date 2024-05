Brisante Enthüllung um Tuchels Bayern-Aus

IMAGO/imageBROKER/Michael Weber

Steht Thomas Tuchel doch noch beim FC Bayern unter Vertrag?

Obwohl vor wenigen Tagen eine plötzliche Kehrtwende möglich war, haben sich die Wege von Trainer Thomas Tuchel und dem FC Bayern inzwischen getrennt. Brisant: Der ursprünglich bis Ende Juni 2025 datierte Vertrag soll offiziell noch gar nicht aufgelöst sein.

"Das ist meine letzte Pressekonferenz an der Säbener Straße. Es bleibt bei der Vereinbarung vom Februar. Es gab nochmal Gespräche, aber wir haben keine Einigung gefunden über eine weitere Zusammenarbeit." Mit diesen Worten zog Thomas Tuchel in der vergangenen Woche endgültig einen Schlussstrich unter seine Zeit beim FC Bayern.

Auf eine vorzeitige Trennung hatten sich die Vereinsoberen und der Coach bereits im Februar geeinigt, im Zuge der bislang unrühmlichen Suche des FC Bayern nach einem Nachfolger und guten Vorstellungen in der Champions League fanden zuletzt allerdings Gespräche über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit statt, die letztlich scheiterten. Schriftlich fixiert wurde das Ganze aber angeblich noch nicht.

Ein Auflösungsvertrag soll weiterhin nicht offiziell existieren, enthüllen "Bild"-Fußballchef Christian Falk und Reporter Heiko Niederer im Podcast "Bayern Insider".

Zwar soll "was Schriftliches" in irgendeiner Form existieren, ein "richtiger Auflösungsvertrag mit Unterschriften" aber angeblich noch nicht vorliegen, so Falk.

FC Bayern wird wohl zu seinem Wort stehen

Ein Umstand, der Falk zu einem interessanten Gedankenspiel verleitet. Da das Arbeitspapier noch nicht offiziell aufgelöst sein soll, könnte der FC Bayern bei einem Wechsel Tuchels zu einem anderen Klub vor dem 1. Juli 2025 eine Ablöse kassieren. Dass das Gehalt des Übungsleiters bis dahin weiter getragen werden müsste, wäre angeblich kein Problem, da man Tuchel die ausstehende Summe ohnehin als Abfindung offeriert haben soll.

Gerüchten zufolge soll Tuchel bei Manchester United und seinem Ex-Klub FC Chelsea in den Fokus gerückt sein. Sollte es zu einem Engagement bei den besagten Klubs kommen, müsste Bayern Tuchels Gehalt natürlich nicht weiter zahlen und könnte sogar eine Ablöse fordern.

Sollte es allerdings wie bislang angenommen zutreffen, dass man sich auf eine Vertragsauflösung und eine Abfindung geeinigt hat, dürfte der noch nicht fixierte Auflösungsvertrag kein wirkliches Problem darstellen. Der FC Bayern ist nun wirklich nicht dafür bekannt, nicht zu seinem Wort zu stehen.