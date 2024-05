Italien ohne Immobile zur Fußball-EM

IMAGO

Ciro Immobile fährt nicht mit zur Fußball-EM 2024

Titelverteidiger Italien reist ohne die beiden Routiniers Marco Verratti (31) und Ciro Immobile (34) zur Fußball-Europameisterschaft nach Deutschland. Beide gehören nicht zu dem 30-köpfigen vorläufigen Aufgebot von Trainer Luciano Spalletti, das am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Der Ex-Dortmunder Immobile (57 Länderspiele/17 Tore) war ebenso wie Verratti (55 Länderspiele/drei Tore) Teil der Mannschaft gewesen, die bei der 2021 den Titel geholt hatte.

Im vorläufigen Kader, der am 6. Juni auf 26 Spieler reduziert wird, stehen unter anderem die frischgebackenen Europa-League-Sieger Gianluca Scamacca und Giorgio Scalvini. Diese hatten sich mit Atalanta Bergamo am Mittwoch gegen den deutschen Meister Bayer Leverkusen im Finale in Dublin durchgesetzt (3:0).

Auch Nicolo Fagioli wurde von Spalletti, der im vergangenen Sommer den zurückgetretenen Roberto Mancini ersetzt hatte, nominiert. Der Mittelfeldspieler hatte erst am Montag sein erstes Spiel für Juventus Turin nach einer siebenmonatigen Sperre wegen eines Wettskandals bestritten.

Italien trifft in der Gruppe B bei der EM auf Albanien, Spanien und Kroatien.