Spekulationen um Kompany-Ablöse

Vincent Kompany könnte neuer Trainer beim FC Bayern werden

Nach gut drei Monaten nicht enden wollender Suche nach einem neuen Trainer scheint der FC Bayern in Vincent Kompany nun einen geeigneten Kandidaten gefunden haben, der auch wirklich nach München will. Doch es gibt ein Problem: Kompany ist noch bis 2028 an den FC Burnley gebunden. Nun gibt es Spekulationen darüber, wie hoch die Ablöse für den 38-Jährigen ausfallen könnte.

Laut übereinstimmenden Medienberichten aus England und Deutschland steht der FC Bayern kurz vor der Verpflichtung von Vincent Kompany als Nachfolger des zum Saisonende ausgeschiedenen Thomas Tuchel.

Das Gute aus Bayern-Sicht: Anders als viele Kandidaten zuvor soll Kompany den Münchnern ein klares Signal gegeben haben, er will unbedingt den Rekordmeister trainieren. Eine grundsätzliche Einigung mit dem 38-Jährigen soll bereits bestehen.

Die schlechte Nachricht: Kompany ist noch bis 2028 an den FC Burnley gebunden. Heißt: Eine Ablöse wird fällig. Bislang gibt es noch keine gesicherten Informationen, wie hoch diese ausfallen könnte.

Allerdings machen sich mittlerweile die ersten Spekulationen breit. Und die Zahlen, die dort genannt werden, dürften nicht unbedingt nach dem Geschmack der Bayern-Bosse sein. "Bild" berichtete bereits am frühen Donnerstagmorgen, dass Burnley wohl eine hohe Summe für Kompany verlangen wird. Am Vormittag legte das Boulevard-Blatt dann mit konkreteren Angaben nach.

Zwar rechne man beim FC Bayern nicht damit, dass die Burnley-Verantwortlichen eine irrsinnige Ablöse im Bereich von 100 Millionen Euro fordern würden, wie es zuletzt Crystal Palace tat, als die Münchner wegen Oliver Glasner anfragten, so "Bild".

Kompany wird wohl kein Schnäppchen für den FC Bayern

Allerdings könnte es schon passieren, dass der Premier-League-Absteiger wahrgenommen hat, dass der deutsche Rekordmeister bei Glasner bereit war, immerhin bis zu 18 Millionen Euro in die Hand zu nehmen, spekuliert das Blatt.

Auch die Ablöse, die die Münchner für Julian Nagelsmann hinblätterten, um diesen 2021 von RB Leipzig loszueisen - nämlich 20 Millionen Euro - dürfte Burnley dazu verleiten, Kompany keinesfalls zum Schnäppchenpreis gehen zu lassen.

Laut "Bild" fordert Burnley derzeit wohl 20 Millionen Pfund, also umgerechnet etwa 23,5 Millionen Euro, während die Bayern nur bis zu zehn Millionen Euro ausgeben wollen. Allgemein wird aber davon ausgegangen, dass man sich in der Mitte trifft. Gut möglich also, dass für Kompany am Ende zwischen 15 und 20 Millionen Euro nach England wandern.

An der Säbener Straße hofft man vor allem, dass der Deal schnell über die Bühne geht, damit die Saisonplanung konkret(er) angegangen werden kann. Schon am Mittwoch soll es deshalb die ersten Verhandlungen mit den Burnley-Bossen gegeben haben. Weitere dürften zeitnah folgen. "ESPN UK" berichtete sogar, dass beide Vereine bereits ganz nah an einer Einigung seien.