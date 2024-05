Fortuna Düsseldorf zerlegt VfL Bochum

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Fortuna Düsseldorf steht vor dem Aufstieg in die Bundesliga

Fortuna Düsseldorf steht nach einem überragenden Auftritt mit einem Bein in der Bundesliga. Der VfL Bochum trauert.

"Schlitzohr" Christos Tzolis ballte nach seinem Gala-Auftritt die Siegesfaust, Aufstiegsgesänge der Fortuna-Fans hallten minutenlang durch das Bochumer Ruhrstadion. Mit einer makellosen Leistung hat Fortuna Düsseldorf das Tor zur Bundesliga ganz weit aufgestoßen.

Die Düsseldorfer gewannen das Relegations-Hinspiel beim Bundesliga-16. VfL Bochum dank eines überragenden Tzolis mit 3:0 (1:0) und halten im Rückspiel am Montag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) alle Trümpfe für die Bundesliga-Rückkehr in der eigenen Hand.

Fortuna-Trainer Daniel Thioune lobte bei "Sky" einen "hervorragenden" Tzolis, warnte aber auch: "Die Reise ist noch nicht zu Ende." Auch Marcel Sobottka forderte bei "Sat.1": "Wir müssen am Montag mit derselben Leidenschaft reingehen. Wir freuen uns über den Sieg und genießen den Abend, ab morgen heißt es aber: volle Regeneration."

Slapstick-Eigentor hilft Fortuna Düsseldorf

Der Mannschaft von Trainer Thioune half vor 26.000 lautstarken Zuschauern ein Slapstick-Eigentor von Philipp Hofmann (13.), nachdem Tzolis eine Ecke frech direkt aufs Tor gezogen hatte. Felix Klaus (64.) und Yannik Engelhardt (72.) trafen jeweils auf Vorlage von Tzolis gegen geschockte Bochumer zur Entscheidung. Während die Bundesliga-Rückkehr nach vier Jahren für die Fortuna zum Greifen nah ist, droht dem VfL nach drei Jahren im Oberhaus der Abstieg.

"Es ist schwer nach so einem Spiel. Die Jungs sollten sich den Arsch aufreißen am Montag, die Hoffnung stirbt zuletzt. So wollen wir nicht absteigen", sagte Bochums Keven Schlotterbeck bei Sat.1. Auch Edel-Fan Leon Goretzka hatte auf der Tribüne mitgelitten.

Bochums Sport-Geschäftsführer Patrick Fabian war vor der Partie bereits "sehr angespannt, wir haben jetzt zwei Endspiele. Es geht um alles", sagte er bei "Sky". Wie angekündigt starteten die Gastgeber ohne den aussortierten Stammtorwart Manuel Riemann, der wegen "unüberbrückbarer unterschiedlicher Auffassungen zu teaminhaltlichen Themen" aus dem Kader für die beiden Spiele gestrichen worden war.

VfL Bochum ohne Riemann

Für Riemann stand Routinier Andreas Luthe im Tor. Auch Kapitän Anthony Losilla saß zunächst überraschend nur auf der Bank. Bei Düsseldorf saß mit Andre Hoffmann ebenfalls der Kapitän zunächst draußen.

Beide Teams lieferten sich Teams ein körperbetontes Spiel - in dem die Fortuna die Gastgeber früh schockte. Eine Ecke von Zweitliga-Torschützenkönig Tzolis ging an den Pfosten, der Ball prallte an Hofmanns Oberschenkel und dann ins eigene Tor. Es war bereits das fünfte Eigentor der Bochumer in dieser Saison.

Der VfL war bemüht, fand offensiv nach guten Kombinationen aber selten Abnehmer für Flanken in den Strafraum. Düsseldorf agierte körperlich stark, agierte zunächst aber zu unpräzise. Ein Freistoß von Bochums Ersatzkapitän Kevin Stöger (21.) ging knapp drüber.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Gäste bei ihren Vorstößen zielstrebiger, einen Schuss von Klaus lenkte Luthe gerade noch am Tor vorbei (50.). Die Bochumer verzweifelten bei ihren Angriffen immer wieder am Düsseldorfer Abwehrbollwerk. Auf der anderen Seite vollendete Klaus einen starken Gegenangriff der Fortuna auf Vorlage von Tzolis zum 2:0.

Dann lief die Fortuna richtig heiß. Einen Tzolis-Freistoß ließ Riemann-Vertreter Luthe nach vorne abprallen, Engelhardt war zur Stelle und schob zur Entscheidung ein. Klaus legte anschließend beinahe den nächsten Fortuna-Treffer nach, traf aber nur die Latte (82.)