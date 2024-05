Verwirrung um möglichen Bayern-Transfer

IMAGO/Giuseppe Maffia

Wechselt Theo Hernández zum FC Bayern - oder nicht?

Steht der FC Bayern kurz vor einer Verpflichtung von Theo Hernández? Ein spanischer Medienbericht sorgte am Donnerstagnachmittag jedenfalls für großes Aufsehen. Doch heiß ist die Personalie an der Säbener Straße offenbar nicht - noch nicht.

Laut "Sky" hat sich der FC Bayern bislang weder mit Hernández geeinigt, noch mit der AC Mailand über einen potentiellen Transfer verhandelt. Beim italienischen Traditionsklub ist angeblich noch kein Angebot aus München eingegangen.

Gleichwohl soll Hernández für den FC Bayern ein Thema sein, sollte Alphonso Davies (Vertrag bis 2025) den Verein im Sommer verlassen. Real Madrid wird seit Monaten mit dem Kanadier in Verbindung gebracht. Die Königlichen haben aber offenbar noch keine Offerte für den 23-Jährigen abgegeben.

Der FC Bayern würde sich anscheinend nur nach einem neuen Linksverteidiger umschauen, falls Davies geht. "Sky" zufolge ist Hernández grundsätzlich nicht von einem Wechsel an die Säbener Straße abgeneigt. Der Franzose besitzt bei der AC Mailand noch ein gültiges Arbeitspapier bis 2026.

Spekulationen über möglichen Transfer des FC Bayern

Die "Marca" hatte am Donnerstag zuvor berichtet, dass der FC Bayern bereits kurz vor einer Verpflichtung von Hernández stehen soll. Details zur möglichen Ablösesumme oder zur Vertragslaufzeit wurden vom spanischen Blatt in diesem Zusammenhang aber nicht genannt.

Hernández läuft bereits seit 2019 für die AC Mailand auf. Bruder Lucas spielte zwischen 2019 und 2023 beim FC Bayern, zog anschließend zu Paris Saint-Germain weiter.

Der deutsche Rekordmeister dürfte in diesem Sommer vor einem großen personellen Umbruch stehen. In der Kaderplanung wird letztlich viel vom künftigen Trainer abhängen. Die Spur zu Vincent Kompany vom Premier-League-Absteiger FC Burnley wird immer heißer. Doch noch wurde in der Personalie kein Vollzug vermeldet.