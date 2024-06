Mögliche Tah-Alternative: Chelsea-Star zu teuer für Bayern

IMAGO/Adam Davy

Levi Colwill (r.) ist ein Transfer-Thema beim FC Bayern

Der FC Bayern steht im Abwehrzentrum vor einem großen Umbruch. Nach der Verpflichtung von Hiroki Ito soll ein weiterer Innenverteidiger an die Isar gelotst werden. Einer der Kandidaten ist Levi Colwill vom FC Chelsea. Doch es scheint fraglich, ob die Blues den 21-Jährigen ziehen lassen.

Der FC Bayern arbeitet derzeit intensiv an der Mannschaft für die Saison 2024/25. Eine große Baustelle sehen die Münchner in der Innenverteidigung. Matthijs de Ligt darf den Klub von der Säbener Straße bei einem passenden Angebot verlassen. Mit Hiroki Ito wurde bereits ein erster Neuzugang für das Abwehrzentrum vom VfB Stuttgart verpflichtet.

Eine zweite Verstärkung wird allerdings noch gesucht. In den letzten Wochen kristallisierte sich immer mehr heraus, dass der FC Bayern gern Jonathan Tah von Bayer Leverkusen holen würde. Die Verpflichtung gilt als sehr wahrscheinlich, doch klappt der Deal nicht, dann haben Sportvorstand Max Eberl und Co. mit Levi Colwill vom FC Chelsea eine Alternative in der Hinterhand.

Levi Colwill kann sich Wechsel zum FC Bayern vorstellen

"Sky"-Transferjournalist Florian Plettenberg vermeldet via X (ehemals Twitter), dass sich der Bundesligist in den letzten Wochen nach dem 21-Jährigen erkundigt hat, um die Möglichkeiten eines Wechsels an die Isar auszuloten. Dabei habe sich herausgestellt, dass die geforderte Ablösesumme "viel zu hoch" für den FC Bayern ist.

Hinzu kommt, dass die Blues ihr Eigengewächs aktuell nicht gehen lassen wollen. Der englische U21-Nationalspieler könnte sich einen Wechsel nach München aber wohl durchaus vorstellen, wenn sich die Gelegenheit zu einem späteren Zeitpunkt noch ergeben sollte und das Interesse der Bayern konkret wird.

Trotz der hohen Hürde bleibt Colwill laut Plettenberg auf der Shortlist der Münchner, da eine Einigung mit Bayer Leverkusen über einen Tah-Transfer weiterhin noch aussteht.